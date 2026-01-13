Пенсия при зарплате 20 тысяч гривен: на какие выплаты можно претендовать в 2026 году
- В 2026 году для выхода на пенсию в Украине нужно иметь страховой стаж не менее 33 лет для 60-летних, 23 года для 63-летних, и 15 лет для 65-летних.
- Прогнозируемый размер пенсии для лиц с зарплатой 20 тысяч гривен составляет около 6,6 тысячи гривен для мужчин и 7 тысяч гривен для женщин.
Выход на пенсию в Украине возможен при наличии достаточного количества страхового стажа и при достижении определенного возраста. На размер выплаты влияет несколько факторов, таких как заработная плата, наличие категории и тому подобное.
На какую пенсию рассчитывать с зарплатой 20 тысяч гривен?
Прогнозируемый размер пенсии можно узнать предварительно на основе информации о количестве стажа, возраст и пол гражданина, пишет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
Смотрите также Пенсия при "минималке": каких выплат ждать с зарплатой в 8 тысяч гривен
Размер пенсии можно примерно посчитать по формуле ПФУ: пенсия = зарплата × коэффициент страхового стажа. Заметим, что эта формула является упрощенной и предназначена для ознакомления, а при оформлении пенсии во внимание берут больше данных и вычисления сложнее.
Также для расчета ориентировочного размера пенсии можно воспользоваться Пенсионным калькулятором. Опираясь на введенные в него общие данные, система выдает прогнозируемый объем выплаты.
Важно! Вычисленный сервисом размер не гарантирует, что пенсия будет именно такой. Расчет не содержит прогнозов относительно роста средней зарплаты в Украине на последующие годы или уровня инфляции. Точный размер пенсии можно узнать при обращении в Пенсионный фонд.
К примеру, для мужчины 1966 года рождения, который в возрасте 60 лет со стажем 33 года на общих условиях планирует выходить на пенсию и имеет официальную зарплату 20 тысяч гривен, возможный размер выплаты составит около 6,6 тысячи гривен.
В то же время женщина такого же года рождения с ежемесячным доходом в 20 тысяч гривен и стажем в возрасте 60 лет, по расчету Пенсионного калькулятора, может претендовать ориентировочно на 7 043 гривны пенсии.
Заметим, что выход на пенсию возможен в случае достижения определенного государством возраста. В 2026 году он вырос.
Сколько стажа минимально нужно для выхода на пенсию?
В 2026 году для назначения пенсии по возрасту необходимо иметь страховой стаж:
- минимум 33 года – для выхода на пенсию в возрасте 60 лет;
- от 23 лет стажа – в 63 года;
- не менее 15 лет стажа – в 65 лет.
Если стажа для выхода на пенсию в 60 лет недостаточно, выплату можно оформить позже – в 63 или 65 лет, или докупить стаж.
Как выбрать 5 лет стажа для начисления большей выплаты?
Пенсионный фонд Украины имеет данные о страховом стаже и официальные заработные платы граждан за период с 1 июля 2000 года, поэтому эти данные автоматически учитывают при назначении пенсии.
Однако заработанный до 1 июля 2000 года страховой стаж нужно подтверждать документально. Он может существенно повлиять на размер пенсии.
Будущие пенсионеры могут выбрать 5 лет стажа, независимо от перерывов, где уровень зарплаты был самым высоким. Подавать данные не обязательно только последние годы, можно выбрать любой промежуток времени.