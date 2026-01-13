Пенсия при зарплате 20 тысяч гривен: на какие выплаты можно претендовать в 2026 году

Выход на пенсию в Украине возможен при наличии достаточного количества страхового стажа и при достижении определенного возраста. На размер выплаты влияет несколько факторов, таких как заработная плата, наличие категории и тому подобное.

На какую пенсию рассчитывать с зарплатой 20 тысяч гривен?

Прогнозируемый размер пенсии можно узнать предварительно на основе информации о количестве стажа, возраст и пол гражданина, пишет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Размер пенсии можно примерно посчитать по формуле ПФУ: пенсия = зарплата × коэффициент страхового стажа. Заметим, что эта формула является упрощенной и предназначена для ознакомления, а при оформлении пенсии во внимание берут больше данных и вычисления сложнее.

Также для расчета ориентировочного размера пенсии можно воспользоваться Пенсионным калькулятором. Опираясь на введенные в него общие данные, система выдает прогнозируемый объем выплаты.

Важно! Вычисленный сервисом размер не гарантирует, что пенсия будет именно такой. Расчет не содержит прогнозов относительно роста средней зарплаты в Украине на последующие годы или уровня инфляции. Точный размер пенсии можно узнать при обращении в Пенсионный фонд.

К примеру, для мужчины 1966 года рождения, который в возрасте 60 лет со стажем 33 года на общих условиях планирует выходить на пенсию и имеет официальную зарплату 20 тысяч гривен, возможный размер выплаты составит около 6,6 тысячи гривен.

В то же время женщина такого же года рождения с ежемесячным доходом в 20 тысяч гривен и стажем в возрасте 60 лет, по расчету Пенсионного калькулятора, может претендовать ориентировочно на 7 043 гривны пенсии.

Заметим, что выход на пенсию возможен в случае достижения определенного государством возраста. В 2026 году он вырос.

Сколько стажа минимально нужно для выхода на пенсию?

В 2026 году для назначения пенсии по возрасту необходимо иметь страховой стаж:

минимум 33 года – для выхода на пенсию в возрасте 60 лет;

от 23 лет стажа – в 63 года;

не менее 15 лет стажа – в 65 лет.

Если стажа для выхода на пенсию в 60 лет недостаточно, выплату можно оформить позже – в 63 или 65 лет, или докупить стаж.

Как выбрать 5 лет стажа для начисления большей выплаты?