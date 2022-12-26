Как получить шесть пенсий авансом: в ПФУ назвали условие
26 декабря 2022, 09:39Читати новину українською
Источник:Пенсиный фонд Украины
Пенсионеры имеют право получить пенсию заранее. Речь идет о шести выплатах. Для этого следует написать соответствующее заявление, пояснили в Пенсионном фонде.
Как получить пенсию наперед
- Если пенсионер планирует выехать за границу на постоянное место жительства, он должен написать заявление и сняться с учета по месту жительства.
- После этого уже обратиться с заявлением в ПФУ и получить выплату авансом за шесть месяцев.
Следует ознакомиться Страховой стаж увеличится, а выплаты проиндексируют: какими будут пенсии в 2023 годуВажно! Все время, в течение которого пенсионер будет за границей, ему не будут выплачивать пенсию.
Имеет ли право пенсионер на выплаты, если уехал за границу
В Фонде пояснили, что по закону пенсия в Украине выплачивается в денежной форме ежемесячно до 25 числа через отделение Укрпочты или через банк по указанному в заявлении месту жительства пенсионера в пределах Украины.
В случае пребывания пенсионера за границей, пенсия выплачивается в том случае, если это предусмотрено международными договорами Украины.
Как получать пенсию, если вы за границей
- Если пенсионер получал выплаты на карту, то для него ничего не изменится, и они и дальше будут ему начисляться.
- Если же вы получали пенсию физически в отделении Укрпочты или через почтальона, то вам нужно изменить способ получения выплат. Это можно сделать удаленно через электронный кабинет на сайте Пенсионного фонда.