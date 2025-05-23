Наследство и пенсия: что и как может получить жена в случае смерти мужа

В случае смерти одного из супругов другой имеет право получить его пенсию и унаследовать имущество. Однако в обоих случаях есть определенные правила.

Пенсия умершего мужа

Жена может получить пенсию умершего мужа, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Эта разновидность выплат называется "пенсия в связи с потерей кормильца". Она назначается нетрудоспособным членам семьи умершего, которые были на его иждивении. К нетрудоспособным членам семьи относятся:

Муж (жена), отец, мать, если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста;

Дети (в том числе дети, которые родились в течение 10 месяцев со дня смерти кормильца) умершего кормильца, которые не достигли 8 лет или старше этого возраста, если они стали лицами с инвалидностью до достижения 8 лет;

Дети, которые учатся на дневной форме обучения в школах, а также профессионально-технических, высших учебных заведениях, – до окончания такими детьми учебных заведений, но не дольше чем до достижения ими 23 лет.

Члены семьи умершего кормильца, для которых его помощь была постоянным и основным источником средств к существованию, но и которые сами получали пенсию, имеют право, по желанию, перейти на пенсию в связи с потерей кормильца.

Пенсию в случае потери кормильца назначают в размере:

На одного нетрудоспособного члена семьи – 50% пенсии по возрасту умершего кормильца;

На двух и более нетрудоспособных членов семьи – 100% пенсии по возрасту умершего кормильца, которая распределяется между ними равными частями.

Однако минимальный размер таких выплат с учетом ежемесячной государственной помощи не может быть ниже прожиточного минимума.

Наследство умершего супруга

Назначение наследства зависит от наличия завещания и условий, определенных законом:

Распределение имущества по завещанию

Если муж написал завещание и заверил его у нотариуса, тогда половина имущества, которое было нажито в совместных усилиях, достанется жене. Часть, оставшейся, будет распределена так, как пожелал того человек в своем завещательном документе. Муж мог завещать свою долю родственникам или вообще посторонним людям, но также мог завещать все имущество жене, в этом случае все без исключения и без условий имущество переходит в собственность супругов.

При таком исходе наследственного дела никто из родственников не сможет претендовать ни на одну часть наследства. Но если жена, которая осталась жить после мужа, по каким-то причинам является недееспособной, то закон требует, чтобы жене досталось все наследство, даже то, что досталось третьим лицам по завещательному документу.

Раздел имущества по закону

Если муж при жизни не оставил завещание, в этом случае наследование произойдет по другому принципу.

Первым шагом после смерти мужа будет переход половины (50%) имущества, которое считалось совместно нажитым, во владение жены. К жене также отойдет половина подаренного мужу имущества. То, что осталось по закону, разделят между претендентами на наследство из родственников. Но жена, по закону, является наследником первой очереди. Поэтому она наравне со всеми будет претендовать на свою долю.

Супругами при регистрации брака мог быть заключен брачный договор, по которому каждый из супругов имеет свое имущество. В этом случае в состав наследства будет входить только то из недвижимого и движимого имущества, что при жизни принадлежало мужу. Из его состава будут наделены наследники долями наследства, а к наследникам кроме детей и родителей покойного будет принадлежать и жена.