Приятный сюрприз: пенсионеров ждут доплаты

Хотя экономическая ситуация в Украине желает быть лучше, власти продолжают давать надбавки к выплатам для пенсионеров. Кое-кто получит доплату 300 – 570 гривен.

Кто получит доплату к пенсии

Пенсионеры, достигшие определенного возраста право на доплаты от государства, оно может колебаться в районе 300 – 570 гривен.

Читайте также Какую пенсию получат украинцы: от чего зависит размер выплаты и как его рассчитать

Обратите внимание! Такие доплаты доступны только тем пенсионерам, которые получают выплаты ниже 10 340 гривен, но имеют соответствующий стаж.

Распределение сумм выглядит следующим образом:

70 лет – 300 гривен;

75 – 80 лет – 456 гривен;

80 лет – 570 гривен.

Мужчины и женщины: кому платят большие пенсии

У мужчин средняя пенсия в Украине составляет 5 701 гривну, в то время как у женщин – 3 926 гривен. Соответственно, мужчины получают на 1 775 гривен больше.

В первом квартале 2023 года размер средней пенсии в Украине составил 5 238 гривен. Таким образом: