Приятный сюрприз: пенсионеров ждут доплаты
28 мая 2023, 13:10Читати новину українською
Хотя экономическая ситуация в Украине желает быть лучше, власти продолжают давать надбавки к выплатам для пенсионеров. Кое-кто получит доплату 300 – 570 гривен.
Кто получит доплату к пенсии
Пенсионеры, достигшие определенного возраста право на доплаты от государства, оно может колебаться в районе 300 – 570 гривен.
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Распределение сумм выглядит следующим образом:
- 70 лет – 300 гривен;
- 75 – 80 лет – 456 гривен;
- 80 лет – 570 гривен.
Мужчины и женщины: кому платят большие пенсии
У мужчин средняя пенсия в Украине составляет 5 701 гривну, в то время как у женщин – 3 926 гривен. Соответственно, мужчины получают на 1 775 гривен больше.
В первом квартале 2023 года размер средней пенсии в Украине составил 5 238 гривен. Таким образом:
- средняя пенсия мужчин превышает этот показатель на 463 гривны;
- у женщин она меньше на 1 312 гривен.