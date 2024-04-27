Хватит ли Украине бюджета на пенсии и субсидии в этом году: ответ премьера

Украина получит помощь от США В частности, благодаря этому пакету наше государство сможет возместить необходимые социальные выплаты.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль в эфире телемарафона рассказал, что Украине в этом году хватит средств в бюджете на социальные выплаты благодаря новой помощи США. Речь идет о пенсиях и субсидиях.

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В пакете помощи это предусмотрено

В новом пакете финансирования от США на почти 61 миллиард долларов предусмотрено 7, 5 миллиардов долларов прямой бюджетной помощи.

По словам Шмыгаля, это та часть "бюджетного пазла", которой нам не хватало, чтобы закрыть дефицит бюджета до конца 2024 года.

Фактически, мы точно уверены, что в этом году и в следующем году мы профинансируем все социальные платежи, все пенсии, все субсидии. То есть все, что государство должно выполнить, мы будем выполнять своевременно и в полном объеме,

– объяснил премьер.

Он подчеркнул, что именно американская помощь дает в этом 100% уверенность.

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