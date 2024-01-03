Как изменятся пенсии с 1 января

С 1 января увеличиваются некоторые соцвыплаты. В частности выросли минимальная зарплата с 6 700 до 7 100 гривен и прожиточный минимум для разных категорий лиц.

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Соответственно, увеличиваются и выплаты, связанные с ними. Растет минимальная пенсия для лиц, имеющих полный стаж: 30 лет для женщин и 35 – для мужчин. При этом они должны быть старше 65 лет.

С 1 января минимальная пенсионная выплата для этой категории составляет 2 840 гривен. А с 1 апреля этого же года из-за роста гарантированной зарплаты до 8 тысяч гривен этот показатель будет уже 3 200 гривен.

Обратите внимание! Минимальная пенсия для лиц старше 65 лет и имеющих полный стаж составляет не менее 40% от гарантированной зарплаты.

Когда возрастут другие пенсии

В начале марта ожидается масштабная индексация пенсионных выплат. Во время этого пересчета пенсия некоторых граждан уменьшится. Речь идет о тех лицах, которые имеют, по мнению правительства, завышенные выплаты, это, в частности, чиновники.

Недавно представители ПФУ сообщили об угрозе проведения индексации. Перерасчет выплат может не состояться, если международная денежная помощь не поступит в срок.