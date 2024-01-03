Як зміняться пенсії з 1 січня

З 1 січня збільшуються деякі соцвиплати. Зокрема зростає мінімальна зарплата з 6 700 до 7 100 гривень та прожитковий мінімум для різних категорій осіб.

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Відповідно, збільшуються і виплати пов'язані з ними. Зростає мінімальна пенсія для осіб, які мають повний стаж: 30 років для жінок і 35 – для чоловіків. При цьому, вони мають бути старше 65 років.

З 1 січня мінімальна пенсійна виплата для цієї категорії осіб становить 2 840 гривень. А з 1 квітня цього ж року, через зростання гарантованої зарплати до 8 тисяч гривень, цей показник буде уже 3 200 гривень.

Зверніть увагу! Мінімальна пенсія для осіб, які старше 65 років і мають повний стаж становить щонайменше 40% від гарантованої зарплати.

Коли зростуть інші пенсії

На початку березня очікується масштабна індексація пенсійних виплат. Під час цього перерахунку, пенсія деяких громадян зменшиться. Йдеться про тих осіб, які мають, на думку уряду, завищені вплати, це, зокрема, чиновники.

Нещодавно представники ПФУ повідомили про загрозу для проведення індексації. Перерахунок виплат може не відбутися, якщо міжнародна грошова допомога не надійде вчасно.