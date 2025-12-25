Пенсия выше, чем у других: кто в Украине может получать специальную надбавку
- Жители некоторых регионов Украины могут получать надбавку в размере 20% пенсии, если соответствуют определенным условиям, в частности не выезжают надолго за границу.
- Для получения надбавки к пенсии нужно иметь специальное удостоверение и подать заявку в Пенсионный фонд вместе с необходимыми документами.
Отдельные категории украинцев, а именно жители горных районов, могут получать надбавку в размере 20% пенсии, что может составлять около 700 гривен. Для получения надбавки нужно соответствовать определенным условиям.
Пенсия в горной местности: кто имеет право на надбавку?
Такая возможность предусмотрена для жителей горной местности в Украине, пишет 24 Канал со ссылкой на постановление Кабмина.
Право на 20% надбавки к пенсии имеют пенсионеры, которые:
- фактически проживают в горных населенных пунктах не менее шести месяцев подряд;
- не получают пенсию в другом месте;
- не находятся за границей дольше 60 дней.
- не платят (платили) ЕСВ в другом населенном пункте, кроме горного, где фактически проживают.
Для получения такой надбавки необходимо иметь удостоверение, подтверждающее проживание в горной местности. Его можно получить в центре предоставления административных услуг.
Затем следует обратиться в Пенсионный фонд, чтобы оформить заявку. Кроме заявления о получении статуса и удостоверения, необходимо предоставить:
- паспорт гражданина Украины;
- документ, подтверждающий место жительства;
- документы, подтверждающие факт работы в горном населенном пункте (при необходимости);
- две фотографии 3×4 сантиметра.
На сколько повысят пенсию в гривнах?
К примеру, почти 9 тысяч пенсионеров в Черновицкой области в этом году ежемесячно получают 20% надбавки к пенсии, пишет 24 Канал со ссылкой на "Общественное".
Средний размер надбавки к пенсии в области составляет почти 700 гривен. В то же время для военных сумма надбавки достигает более 2 800 гривен.
Какие еще надбавки к пенсии есть в Украине?
Какие будут надбавки к пенсии?
Надбавка к пенсии есть для мужчин с более 35 лет и женщин с более 30 лет стажа, если пенсия назначена после октября 2011 года. Доплата составляет 1% от пенсии за каждый полный год стажа сверх нормы, но не более 1% от прожиточного минимума. Например, пенсионеры с 30 годами страхового стажа и пенсией сверх минимальной получают доплату 708 гривен.
Также пенсионеры в Украине от 70 лет получают возрастную надбавку до 300 гривен ежемесячно, которая растет для тех, кто достигает 75 и 80 лет. Доплата начисляется автоматически для пенсионеров с пенсией до 10 340 гривен и не начисляется работающим пенсионерам.
Одинокие пенсионеры в Украине, достигшие 80 лет, проживающие отдельно и нуждающиеся в постоянном уходе, могут получить ежемесячную доплату к пенсии в размере 944 гривны.