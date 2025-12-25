Пенсия выше, чем у других: кто в Украине может получать специальную надбавку

Отдельные категории украинцев, а именно жители горных районов, могут получать надбавку в размере 20% пенсии, что может составлять около 700 гривен. Для получения надбавки нужно соответствовать определенным условиям.

Пенсия в горной местности: кто имеет право на надбавку?

Такая возможность предусмотрена для жителей горной местности в Украине, пишет 24 Канал со ссылкой на постановление Кабмина.

Право на 20% надбавки к пенсии имеют пенсионеры, которые:

фактически проживают в горных населенных пунктах не менее шести месяцев подряд;

не получают пенсию в другом месте;

не находятся за границей дольше 60 дней.

не платят (платили) ЕСВ в другом населенном пункте, кроме горного, где фактически проживают.

Для получения такой надбавки необходимо иметь удостоверение, подтверждающее проживание в горной местности. Его можно получить в центре предоставления административных услуг.

Затем следует обратиться в Пенсионный фонд, чтобы оформить заявку. Кроме заявления о получении статуса и удостоверения, необходимо предоставить:

паспорт гражданина Украины;

документ, подтверждающий место жительства;

документы, подтверждающие факт работы в горном населенном пункте (при необходимости);

две фотографии 3×4 сантиметра.

На сколько повысят пенсию в гривнах?

К примеру, почти 9 тысяч пенсионеров в Черновицкой области в этом году ежемесячно получают 20% надбавки к пенсии, пишет 24 Канал со ссылкой на "Общественное".

Средний размер надбавки к пенсии в области составляет почти 700 гривен. В то же время для военных сумма надбавки достигает более 2 800 гривен.

Какие еще надбавки к пенсии есть в Украине?

Какие будут надбавки к пенсии?