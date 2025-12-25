Пенсія в гірській місцевості: хто має право на надбавку?

Така можливість передбачена для жителів гірської місцевості в Україні, пише 24 Канал з посиланням на постанову Кабміну.

Право на 20% надбавки до пенсії мають пенсіонери, які:

фактично проживають у гірських населених пунктах щонайменше шість місяців поспіль;

не отримують пенсію в іншому місці;

не перебувають за кордоном довше 60 днів.

не сплачують (сплачували) ЄСВ в іншому населеному пункті, крім гірського, де фактично проживають.

Для отримання такої надбавки необхідно мати посвідчення, що підтверджує проживання у гірській місцевості. Його можна отримати у центрі надання адміністративних послуг.

Потім варто звернутися до Пенсійного фонду, аби оформити заявку. Крім заяви про отримання статусу та посвідчення, необхідно надати:

паспорт громадянина України;

документ, що підтверджує місце проживання;

документи, що підтверджують факт роботи в гірському населеному пункті (за потреби);

дві фотокартки 3×4 сантиметри.

На скільки підвищать пенсію у гривнях?

До прикладу, майже 9 тисяч пенсіонерів у Чернівецькій області цьогоріч щомісяця отримують 20% надбавки до пенсії, пише 24 Канал з посиланням на "Суспільне".

Середній розмір надбавки до пенсії в області становить майже 700 гривень. Водночас для військових сума надбавки сягає понад 2 800 гривень.

Які ще надбавки до пенсії є в Україні?

Які будуть надбавки до пенсії?