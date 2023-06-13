Расходы ПФУ на пенсии выросли на 89 миллионов: какие пенсии получают украинцы

Государство увеличило сумму ежемесячных расходов для пенсионеров почти на 90 миллионов гривен. Однако повышения размера пенсий ждать не стоит.

ПФУ потратит больше на пенсии украинцам

В ПФУ сообщили, что размер расходов на перечисленные пенсии увеличился на 89 миллионов гривен. То есть, если раньше, чтобы обеспечить выплаты всем пенсионерам, потребовалось 57 миллиардов гривен, то теперь сумма увеличилась – 57,089 миллиарда гривен.

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В этом году перерасчет пенсий провели для 654,9 тысячи человек, а выплаты увеличили для 401 тысяч человек - в среднем на 221 гривну.

Также после перерасчета пенсий выплаты увеличили для:

с учетом страхового стажа (327,2 тысячи человек) – в среднем на 179,47 гривны;

с учетом страхового стажа и заработной платы (73,8 тысячи человек) – в среднем 409,16 гривны.

Какие пенсии в Украине

Следует отметить, что минимальная пенсия украинцев по состоянию на июнь 2023 составляет 2 093 гривны, а максимальная – 20 930 гривен. Средний показатель выплат для населения варьируется в зависимости от области.

Поэтому самые большие пенсии в таких регионах:

Киевской области – 7 129 гривен;

Донецкой области – 6 560 гривен;

Луганской – 6 049 гривен;

Днепропетровской – 5 804 гривен;

Житомирской – 5 650 гривен;

Наименьшие выплаты получают люди в следующих областях:

Закарпатская – 4 164 гривны;

Черновицкая – 4 182 гривны;

Хмельницкая – 4 391 гривна;

Херсонская – 4 409 гривен;

Ивано-Франковская – 4430 гривен;

Также средние выплаты отличаются по гендерному показателю, то есть мужчины получают 5 701 гривну, а женщины – 3 926 гривен. Разница составляет 1 775 гривен.