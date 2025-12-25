Пенсия в Польше для украинцев: сколько минимально можно получать
- Украинцы могут получать пенсию в Польше при наличии необходимого стажа и выполнения условий, таких как постоянное проживание и официальная трудоустроенность.
- Минимальная пенсия в Польше в 2025 году составляет 1 878 злотых брутто, а в 2026 году прогнозируется рост до 1 970 злотых брутто.
Украинцы могут получать пенсию в Польше, если имеют необходимый страховой стаж и соответствуют определенным условиям. Всего около 0,3% от общего количества пенсионеров в Польше – иностранцы, которые регулярно получают выплаты.
Кто из украинцев может рассчитывать на пенсию в Польше?
В декабре 2024 года ZUS выплатил пенсии более 20 тысячам иностранцев, пишет 24 Канал со ссылкой на InPoland.
Польша подписала двусторонние соглашения о социальном обеспечении со странами, не входящими в ЕС. Это позволяет подать заявление на получение пенсии в одной стране и суммировать периоды работы, полученные в других странах. Соглашение с Украиной было заключено в 2012 году и действует с 1 января 2014 года.
Если украинец-пенсионер поселится в Польше, Польское управление социального страхования (ZUS) часто будет обязано выплатить ему разницу между пенсией, которую ему назначено в Украине, и минимальной польской пенсией.
Одно из условий – совокупный стаж 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин. Также пенсии доступны украинцам, что:
- постоянно проживают в Польше;
- официально трудоустроены;
- платят пенсионные взносы.
Какой размер пенсии в Польше в 2025 и 2026 годах?
Сейчас минимальная пенсия в Польше составляет 1 878 злотых брутто (1 709 злотых с учетом уплаченных налогов). Это около 21 972 гривен, если не учитывать налоги.
Если повышение в 2026 году будет на уровне прогнозируемого, то размер минимальной пенсии возрастет до 1 970 злотых брутто – 23 049 гривен.
Заметьте! Суммы рассчитаны по официальному курсу НБУ по состоянию на 24 декабря 2025 года.
Что известно о пенсиях в Украине?
С 1 января 2026 года минимальная пенсия в Украине вырастет до 2 595 гривен для работающих пенсионеров и до 3 328 гривен для неработающих. Для выхода на пенсию в 2026 году требование о минимальном страховом стаже изменится по сравнению с 2025 годом.
Размер пенсии в Украине зависит от средней зарплаты, индивидуального коэффициента зарплаты и коэффициента стажа. Даже с большим стажем низкая официальная зарплата может существенно снизить размер пенсии, поскольку она формирует базу расчета.
Пенсионеры в возрасте от 70 лет получают ежемесячные доплаты за возраст: 300 гривен для лиц 70 – 74 лет, 456 гривен для 75 – 79 лет, 570 гривен для 80 лет и старше. Участники боевых действий получают повышение к пенсии в размере 590 гривен.
В 2026 году для получения пенсии по возрасту в Украине будет необходимо иметь минимум 33 года страхового стажа. Пенсия не будет назначена без официально подтвержденных доходов и документов, которые подтверждают страховой стаж.