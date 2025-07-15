Выплата пенсий в прифронтовых регионах: что изменилось для пенсионеров

Война повлияла на выплату пенсий тысяч украинцев. Особенно пострадали пожилые люди, проживающие в прифронтовых зонах.

Как платят пенсии в прифронтовых зонах?

У пенсионеров, проживающих в прифронтовых зонах, могут возникать определенные трудности с получением выплат, особенно если они являются внутренне перемещенными лицами или не снимают пенсию с карты в течение длительного времени. Поэтому правительство упростило порядок получения пенсий, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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В марте 2025 года Кабмин установил единые условия выплаты пенсий для всех граждан Украины, независимо от места их проживания:

Пенсионеры могут получать пенсии на счет любого банка Украины, а не только Ощадбанка, как было до этого.

Вместе с тем пенсионеры, которые являются ВПО, должны пройти идентификацию для получения пенсии. Это необходимо сделать ежегодно до 31 декабря.

Важно! Выплата пенсий пенсионерам-ВПЛ, которые не прошли идентификацию, прекращается и восстанавливается только после ее прохождения.

Какие дополнительные выплаты есть для пенсионеров?

Кроме того, пенсионеры в прифронтовых зонах могут получить дополнительную денежную помощь от Всемирной продовольственной программы ООН.

Средства выплачивают при следующих условиях:

если пенсия человека составляет менее 3 250 гривен;

человек проживает на территории, где продолжаются боевые действия или в прифронтовой зоне;

лицо не получало никакой другой денежной поддержки от международных организаций и помощи для ВПЛ от 1 марта 2023 года.

При условии соблюдения всех трех условий предусмотрена доплата до 3 250 гривен. То есть, если пенсионер получает 3 000 гривен, то ему могут доплатить еще 250 гривен помощи.

Стоит знать! Предоставляется помощь от ООН на территориях активных или возможных боевых действий в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.