Неужели пенсии и выплаты под угрозой: сколько средств получает Украина от партнеров

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В этом году украинский бюджет заложен таким образом, что одна его половина идет на нацбезопасность и оборону, а другая половина – в дефиците. По словам министра финансов Украины, в 2024 году дефицит бюджета составит 43,5 миллиарда долларов, другими словами – это почти 25% ВВП.

Во вторую половину бюджета входят как образование, здравоохранение, так и социальные выплаты, а значит все пенсии, субсидии и тому подобное. Впрочем, известно, что социальные расходы покрываются в основном именно за счет западного финансирования.

24 Канал узнавал, сколько средств получит Украина от партнеров в этом году, будет ли хватать этого финансирования на покрытие социальных расходов и будут ли увеличивать выплаты украинцам.

Сколько Украина привлечет средств из различных программ

Согласно государственному бюджету на 2024 год, доходы определены в размере 1,76 триллиона гривен, а расходы достигают аж 3,30 триллиона гривен. Не трудно догадаться, что дефицит украинского бюджета в 2024 году значительно существеннее, чем в прошлом году, а потому средства для покрытия придется искать.

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Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, государства партнеры и международные финансовые институты заверили Украину в том, что все потребности финансирования будут покрыты на 2024 год. Поэтому в НБУ отмечают, что в этом году Украина рассчитывает получить 38 миллиардов долларов внешней бюджетной помощи.

О такой сумме средств помощи говорит и экономист Олег Пендзин в комментарии 24 Каналу.

Олег Пендзин Эксперт "Экономического дискуссионного клуба" Это подтверждено и, как известно из разных источников, Украине эти средства дают. И именно в этом вопросов нет на сегодня.

Поэтому по словам Шмыгаля, от США уже поступило 3,9 миллиарда долларов безвозвратной помощи в госбюджет. А в целом Украина рассчитывает получить от американских союзников 7,8 миллиарда долларов.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Мы четко идем по графику выполнения всех индикаторов. Все реформы выполняем. Принимаем все необходимые изменения.

В мае этого года было указано, что Украина рассчитывает получить еще 4,5 миллиарда долларов бюджетной поддержки от Международного валютного фонда,

От Евросоюза по программе Ukraine Facility вскоре ожидается транш в размере 4,2 миллиарда евро. Всего за 2024 год Украина привлечет по этой программе 16 миллиардов евро.

Что предусматривает программа Ukraine Facility Это программа финансовой поддержки Украины от Евросоюза на 50 млрд евро в 2024 – 2027 годах, которые будут направлены на финансирование государственного бюджета Украины. Прямая поддержка бюджета составляет более 38 миллиардов гривен. Помощь будет предоставляться в форме льготных кредитов (33 миллиарда евро) и грантов (5,27 миллиарда евро).

Кроме того, около 30 миллиардов долларов в государственный бюджет Украины с февраля 2022 года было привлечено благодаря проекту PEACE in Ukraine, что является крупнейшим по объему финансирования проектом Всемирного банка.

О чем проект PEACE in Ukraine Этот проект является главным финансовым инструментом Всемирного банка для Украины, который позволил другим международным донорам объединить свои усилия для предоставления быстрой, адресной и прогнозируемой поддержки. Более 80% средств, которые поступили через этот проект, это была бюджетная поддержка от США. Впрочем, PEACE in Ukraine также финансируется за счет Всемирного банка, Японии, Великобритании, Норвегии и других партнеров по развитию.

Украине все еще не хватает средств

Сергей Коробкин во время разговора с 24 Каналом рассказывает, что согласно последним новостям Украине сейчас не хватает средств.

Недавно министр финансов Сергей Марченко сообщил , что дефицит в бюджете составил чуть больше чем 43 миллиарда долларов.

Именно поэтому Украина просит об ускорении о выделении кредита для стабилизации экономической ситуации и обеспечения финансирования до 2025 года.

Сергей Коробкин Эксперт по пенсионному обеспечению Сейчас Украина просит об ускорении выдачи кредита на сумму в 50 миллиардов долларов. Впрочем, это средства расписаны на 4 года вперед.

Как рассказал Олег Пендзин, только два месяца без американской помощи обошлись Украине в где-то 200 миллиардов гривен из государственного бюджета.

Что будет с соцвыплатами

По состоянию на 30 июня, государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 6,16 триллиона гривен, или 152,2 миллиарда долларов. Сумма внешнего долга составляет 4,45 триллиона гривен, а внутреннего – 1,71 триллиона гривен.

Эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский рассказал 24 Каналу, что в этом году государственный бюджет Украины рассчитан так, что практически все поступления в результате сбора налогов, акцизов и т.д. пойдут на содержание армии и решение вопросов обороны.

В то же время все соцвыплаты, пенсии, субсидии, помощь лицам с инвалидностью и т.д. будут покрываться за счет внешних заимствований от США, Канады, Евросоюза и тому подобное.

Андрей Павловский Эксперт по вопросам социальной политики Кроме грантовых денег, мы берем еще и кредиты у Международного валютного фонда, в частности они также идут на покрытие соцвыплат. Даже несмотря на частые опоздания средств от западных партнеров помощь все-таки поступает. И это важно для украинского бюджета.

Эксперт напомнил, что на социальное обеспечение в 2024 году запланировано более 470 миллиардов гривен.

А самыми дорогими бюджетными программами станут:

"Финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенных по пенсионным программам, и дефицита средств Пенсионного фонда" – 271,9 миллиарда гривен;

"Социальная защита граждан, которые попали в сложные жизненные обстоятельства", – 88,7 миллиарда гривен,

"Выплата жилищных субсидий и льгот гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа" – 49,9 миллиарда гривен,

"Социальная защита детей и семьи" – 27,6 миллиарда гривен,

"Поддержка малообеспеченных семей" – 20,2 миллиарда гривен,

"Социальная защита лиц с инвалидностью" – 6,4 миллиарда гривен.

Впрочем, Олег Пендзин добавляет, что надо быть очень осторожным относительно того, что все военные расходы Украина финансирует именно за свой счет.

С принятой американской помощи Украине в 2024 году в размере 61 миллиарда долларов, только более 7 миллиардов долларов пришли непосредственно в бюджет на социальные нужды. Все остальные – это военная помощь, которая пришла или еще придет в виде оружия и боеприпасов,

– объясняет он.

Вырастут ли пенсии и другие выплаты

Как рассказала в эфире телемарафона министр Оксана Жолнович, в Украине могут отменить прожиточный минимум , а вместо него внедрить специальную денежную помощь. Размер такой помощи будет зависеть от состава семьи и домохозяйства.

Павловский заявляет, что рост соцвыплат будет зависеть от многих факторов, в частности речь идет и о факторе повышения тарифов. Ранее правительство закладывало определенную сумму на субсидии с расчетом, что цены на коммунальные услуги будут оставаться без изменений.

Впрочем, свет для потребителей уже подорожал, а по словам главы "Нафтогаза" Алексея Чернышева, на самом деле рыночная цена за газ достигает аж 15 гривен за куб, что вдвое больше чем нынешняя цена – 7,96 гривны за кубометр.

В то же время у нас есть определенные обязательства перед МВФ,

– объясняет эксперт.

Они изложены в Бюджетной декларации на 2025 – 2027 годы, где говорится о том, что правительство отказывается от повышения зарплат бюджетникам и социальных выплат на следующие три года.

О Бюджетной декларации рассказывает и эксперт Коробкин, который объясняет, что МВФ предостерегает Украину от необоснованного увеличения расходов, в том числе и на социальные выплаты.

Соответственно в декларации говорится о замораживании прожиточного минимума. В то же время есть пункт об индексации пенсий, которые в дальнейшем будут проводиться ежегодно с 1 марта,

– объясняет господин Сергей.

О проблемах следующего года отмечает экономист Пендзин, ведь нет понимания, что будет дальше.

И здесь вопрос не в том, что у нас уменьшаются потребности, а в том, что нам больше средств не дают. Поэтому у нас произойдет замораживание социальных стандартов на следующие 3 года,

– говорит Олег Пендзин.

То есть 2024 год стал крайним годом на следующие несколько лет, когда правительство подняло прожиточный минимум, от которого зависят немалое количество социальных выплат для украинцев.

Какие пенсии получают украинские пенсионеры

Согласно данным Пенсионного фонда, в Украине на сегодня почти 10,2 миллиона пенсионеров. Среди них большая часть получает пенсию менее 5 тысяч гривен.

Минимальная пенсия в Украине с апреля была увеличена до 2 725 гривен.

в Украине с апреля была увеличена до 2 725 гривен. Максимальная пенсия составляет 23 610 гривен,

составляет 23 610 гривен, А средняя – примерно 5 800 гривен,

– примерно 5 800 гривен, В то же время пенсия военнослужащих зависит от стажа и заработной платы и должна составлять минимум 4 958 гривен,

зависит от стажа и заработной платы и должна составлять минимум 4 958 гривен, Размер пенсии по инвалидности устанавливается в соответствии с группой увечья, страхового стажа и результатов осмотра. Поэтому минимальные пенсии для лиц с инвалидностью составляет 2 760 гривен для инвалидов I группы, 2 520 гривен для неработающих инвалидов II и III групп, и 2 093 гривны для работающих инвалидов II и III групп.

Лица, которым исполнилось 70 лет и более, могут рассчитывать на возрастную надбавку к пенсии. Это предусмотрено для тех, кто получает выплаты в размере менее 10 340 гривен. Лицам от 70 до 74 лет включительно предусмотрено до 300 гривен ежемесячно, от 75 до 79 лет – до 456 гривен, а от 80 лет – до 570 гривен.