При выходе на пенсию можно потерять стаж: в ПФУ объяснили почему

В Пенсионном фонде рассказали, что украинцы могут лишиться части стажа для пенсии. Все из-за утраты записей в трудовой книжке.

Почему стаж может быть потерян

Трудовой стаж, который до 1 января 2004 года, учитывается в общий страховой стаж по записям в трудовой книжке. Однако из-за военного положения в стране этот документ можно потерять.

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В ПФУ советуют как можно быстрее зацифровать все. Следовательно, данные о трудовой деятельности можно сохранить на вебпортали электронных услуг Пенсионного фонда, а именно:

Авторизоваться в личном кабинете с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Выбрать в разделе "Коммуникации по ПФУ" пункт "Сведения о трудовых отношениях".

Проверить сведения и согласие на передачу и обработку персональных данных.

Загрузить сканированные копии бумажных документов о стаже и трудовой деятельности (кнопка "Добавить файл").

В процессе сохранения важно соблюдать несколько требований к копиям:

Изображение должно быть цветным, четким и содержать все реквизиты документа.

Страницы следует скачивать в хронологическом порядке.

Формат сканированных копий должен быть jpg или PDF.

Размер файла не должен превышать 1 мегабайт.

Кто будет получать пенсию упрощенно

В Украине приняли законопроект, предусматривающий упрощенно получать некоторым гражданам Украины пенсию. Это касается тех, кто проживает или проживал на временно оккупированных территориях или в регионах, где ведутся боевые действия.

что по такому решению украинцы смогут получать выплаты без задержек, даже если не успели обратиться в Пенсионный фонд о назначении пенсии.

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Данный проект поддержит граждан, столкнувшихся с трудностями в результате войны, и позволит им получить надлежащие пенсионные выплаты без помех.