Средняя заработная плата и достаточный страховой стаж, казалось, должны были гарантировать хотя бы среднюю пенсию после выхода на отдых. На самом деле ситуация для украинских пенсионеров неутешительная.

Какая пенсия будет при средней зарплате?

По действующему законодательству в Украине граждане со средней заработной платой и 35 годами стажа могут претендовать на пенсию, ниже средней, сообщает 24 Канал со ссылкой на OBOZ.UA.

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В мае 2025 года, по данным Пенсионного фонда, размер средней зарплаты в Украине составлял 20 300 гривен.

Однако пенсионер, который в течение жизни получал среднюю зарплату такого размера и наработал 35 лет стажа, по подсчетам издания, может рассчитывать лишь на 5 269,9 гривны.

Тогда как средняя пенсия по стране составляет 6 410,1 гривны.

Важно! Совсем неутешительные подсчеты для украинцев, которые работают на минимальную зарплату. С минималкой в 8 000 гривен и пенсию начислят минимальную – 2 361 гривны.

Сколько надо зарабатывать на пенсию более 10 000 гривен?

Чтобы получать на пенсии выплаты в размере 10 000 гривен, нужно зарабатывать минимум 38 300 гривен.

Еще большую зарплату необходимо иметь для высшей пенсии:

42 200 гривен – для пенсии 11 000 гривен;

46 000 гривен – для пенсии 12 000 гривен;

49 900 гривен – для пенсии 13 000 гривен;

53 790 гривен – для пенсии 14 000 гривен;

57 650 гривен – для пенсии 15 000 гривен.

Вместе с тем, по информации Пенсионного фонда, более половины украинцев сегодня получают пенсию ниже средней:

до 4 000 гривен получают 35,3% пенсионеров;

до 5 000 гривен – 55,8% пенсионеров от общего количества.

Стоит знать! В Украине пенсию рассчитывают на основе приобретенного страхового стажа, зарплаты пенсионера и средней заработной платы по стране. При этом соотношение зарплаты пенсионера к средней по стране умножают на стаж и на 1%. Полученный показатель умножают на среднюю зарплату по Украине за последние 3 года.