Некоторые категории пенсионеров в Украине имеют право на дополнительные выплаты к пенсиям. В августе им выплатят компенсации и надбавки, однако их размер будет зависеть от статуса человека.

Кто имеет право на надбавки к пенсии?

Надбавки и доплаты к пенсиям предусмотрены для ветеранов войны, в соответствии с законом "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты", сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Смотрите также Будут ли повышать пенсии в Украине до конца 2025 года

Повышение пенсий для ветеранов войны должно состояться в размере 25% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Надбавки к пенсиям также предоставляются:

пострадавшим участникам Революции Достоинства;

мужу или жене погибшего участника боевых действий, имевшего инвалидность;

членам семьи погибших или умерших защитников;

детям войны;

бывшим узникам концлагерей и других мест принудительного содержания, в частности малолетним и несовершеннолетним;

женам или мужьям умерших жертв нацистских преследований;

украинцам, подвергшихся политическим репрессиям и впоследствии были реабилитированы.

Стоит знать! Согласно закону "О статусе горных населенных пунктов в Украине", надбавки предусмотрены для украинцев, проживающих в горных населенных пунктах. Размер пенсии должен расти на 20%.

Какие надбавки для людей с инвалидностью?

Кроме того, на надбавки к пенсии могут рассчитывать лица с инвалидностью, которую они получили в результате войны. Размер надбавок зависит от группы инвалидности:

для I группы – 50% от прожиточного минимума;

для II группы – 40% от прожиточного минимума;

для IIIІ группы – 30% от прожиточного минимума.

Надбавки также можно получить:

на уход за человеком с инвалидностью I группы;

одиноким украинцам с инвалидностью II группы, которым необходим постоянный уход, или же они достигли пенсионного возраста;

одиноким лицам с инвалидностью III группы после достижения пенсионного возраста;

одиноким пенсионерам по возрасту или за выслугу лет, которым необходим уход.

Следует знать! Неработающие пенсионеры, которые содержат детей до 18 лет, тоже имеют право на надбавки, размер которых тоже привязан к прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц.

Кому назначают доплаты к пенсиям?

Пенсионный фонд начисляет доплаты к пенсиям украинцам, которые были высвобождены из-за закрытия Чернобыльской АЭС, и пока не работают. Для них установлена фиксированная сумма – 2 361 гривна.

Члены семей шахтеров, погибших в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, могут рассчитывать на доплаты. Ее устанавливают в размере прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц на каждого нетрудоспособного члена семьи

Также семьи, потерявших кормильца из-за аварии на ЧАЭС, ежемесячно могут получать компенсацию от государства.

Лицам, здоровью которых был причинен вред вследствие аварии на ЧАЭС, тоже предусмотрены дополнительные доплаты.

Важно! Почетные доноры Украины тоже могут иметь надбавки к пенсии. Они составляют 10% от прожиточного минимума на одного человека, то есть 292 гривны в 2025 году.