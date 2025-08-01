Какую пенсию начислят, если имеешь 44 года стажа
- Украинец с 44 годами стажа может выйти на пенсию в 60, 63 или 65 лет, и размер пенсии будет зависеть от возраста выхода на пенсию и средней зарплаты.
При средней зарплате 23 460 гривен, пенсия в Украине в 60 лет составит примерно 11 468 гривен, в 63 года - 13 503 гривны, а в 65 лет - 14 860 гривен.
Размер будущей пенсии украинцев зависит не только от заработной платы. Важен также приобретенный стаж и пенсионный возраст человека, в котором он выходит на отдых.
Какая будет пенсия за 44 года стажа?
В 2025 году украинец с 44 годами стажа имеет право выйти на пенсию по возрасту в 60 лет, рассказывает 24 Канал.
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Законодательство сейчас требует определенное количество стажа для пенсии:
- в 60 лет – не менее 32 лет стажа:
- в 63 года – не менее 22 лет стажа;
- в 65 лет – не менее 15 лет стажа.
Таким образом, пенсионер с 44 годами стажа сейчас может выйти на пенсию и в 60, и в 63, и в 65 лет. От пенсионного возраста будет зависеть размер его пенсионных выплат.
Для примера посчитаем пенсию для пенсионера с 44-летним стажем и средней заработной платой по Украине.
- Средняя зарплата в I квартале 2025 года, по данным Госстата, составила 23 460 гривен.
Пенсионер со стажем 44 года, зарплатой 23 460 гривен в 60 лет может получить пенсию в размере примерно 11 468 гривен.
Какая пенсия со стажем 44 года, зарплатой 23 460 гривен в 60 лет / Скриншот из пенсионного калькулятора
Если же человек выйдет на заслуженный отдых в 63 года с аналогичным стажем и зарплатой, то ему могут начислить большую пенсию – около 13 503 гривныі.
Какая пенсия со стажем 44 года, зарплатой 23 460 гривен в 63 года / Скриншот из пенсионного калькулятора
А самые высокие выплаты можно получить при той же зарплате 23 460 гривен и 44 лет стажа, если выйти на пенсию в 65 лет – примерно 14 860 гривен.
Какая пенсия со стажем 44 года, зарплатой 23 460 гривен в 65 лет / Скриншот с пенсионного калькулятора
Важно! Все расчеты пенсионных выплат проводились с помощью пенсионного калькулятора.