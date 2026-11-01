Пенсии сократят с 1 января: кому из украинцев будут платить меньше

Кого лишат части денег с 1 января

В 2027 году правительство предлагает продолжить практику " ограничение больших пенсий, назначенных по специальным законам ", назначенных в соответствии со специальными законами. Речь идет, в частности, о выплатах бывшим народным депутатам, прокурорам, государственным служащим, должностным лицам местного самоуправления и другим категориям граждан.

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Соответствующая норма предусмотрена в проекте государственного бюджета на 2027 год. Согласно документу, понижающие коэффициенты будут применяться к той части пенсионной выплаты, которая превышает 10 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность.

В 2026 году этот порог составляет 25 950 гривен. В свою очередь, в 2027 году, если бюджет будет принят в предложенной редакции, он вырастет до 28 780 гривен.

При этом государство не будет отменять пенсию полностью: ограничение коснется лишь суммы превышения, к которой будут применяться специальные понижающие коэффициенты. Их конкретные размеры и порядок применения должны быть определены Кабинетом Министров Украины.

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В то же время в 2026 году действующий порядок предусматривает исключения для людей, которые непосредственно участвовали в защите Украины от российской агрессии, а также для членов семей погибших, умерших или пропавших без вести защитников. Сохранятся ли эти исключения в 2027 году, будет зависеть от окончательного законодательного регулирования.

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Почему пенсионеры массово обращаются в суды

Подобные правила действуют и в 2026 году, что уже спровоцировало волну судебных исков против государства. Получатели спецпенсий массово обращаются в административные суды, которые часто становятся на их сторону, отменяя правительственные коэффициенты.

Главная причина заключается в том, что Кабмин не имеет полномочий самостоятельно изменять условия обеспечения, гарантированные законами. На фоне этих споров Министерство социальной политики предлагает установить совокупный уровень базовой пенсионной выплаты не ниже 6 000 гривен.

Что еще под угрозой отмены

Жесткий мониторинг социальных выплат продолжается в Украине уже не первый месяц. Как сообщает как уже сообщалось, Пенсионный фонд приступил к масштабной проверке получателей, активно сверяя данные с реестрами МВД и налоговой службы.

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Из-за этого в ноябре 2026 года отдельным пожилым украинцам могут приостановить или полностью отменить пять видов финансовых надбавок. В частности, возрастную надбавку для людей старше 70, 75 и 80 лет перестанут выплачивать, если общий размер пенсии превысит порог в 10 340 гривен.

Также под угрозой оказались выплаты на содержание детей и надбавки за проживание в горной местности.