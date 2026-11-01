Пенсії уріжуть з 1 січня: кому з українців платитимуть менше

Кого залишать без частини грошей із 1 січня

2027 році уряд пропонує продовжити практику обмеження великих пенсій, призначених за спеціальними законами. Йдеться, зокрема, про виплати колишнім народним депутатам, прокурорам, державним службовцям, посадовцям місцевого самоврядування та іншим категоріям громадян.

Adv

популярні відео

Відповідну норму передбачили у проєкті державного бюджету на 2027 рік. Згідно з документом, понижувальні коефіцієнти застосовуватимуть до частини пенсійної виплати, яка перевищує 10 прожиткових мінімумів для осіб, що втратили працездатність.

У 2026 році цей поріг становить 25 950 гривень. Натомість у 2027 році, якщо бюджет ухвалять у запропонованій редакції, він зросте до 28 780 гривень.

При цьому держава не скасовуватиме пенсію повністю: обмеження стосуватиметься лише суми перевищення, до якої застосовуватимуть спеціальні понижувальні коефіцієнти. Їхні конкретні розміри та порядок використання має визначити Кабінет Міністрів України.

Реклама

Водночас у 2026 році чинний порядок передбачає винятки для людей, які безпосередньо брали участь у захисті України від російської агресії, а також для членів сімей загиблих, померлих або зниклих безвісти захисників. Чи збережуться ці винятки у 2027 році, залежатиме від остаточного законодавчого регулювання.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Чому пенсіонери масово йдуть до судів

Подібні правила діють і у 2026 році, що вже спровокувало хвилю судових позовів проти держави. Отримувачі спецпенсій масово звертаються до адміністративних судів, які часто стають на їхній бік, скасовуючи урядові коефіцієнти.

Головна причина полягає в тому, що Кабмін не має повноважень самостійно змінювати умови забезпечення, які гарантовані законами. На тлі цих суперечок Міністерство соціальної політики пропонує встановити сукупний рівень базової пенсійної виплати не нижче 6 000 гривень.

Які ще виплати опинилися під загрозою скасування

Жорсткий моніторинг соціальних виплат триває в Україні не перший місяць. Як вже повідомлялося, Пенсійний фонд розпочав масштабну верифікацію отримувачів, активно звіряючи дані з реєстрами МВС та податкової служби.

Реклама

Через це у листопаді 2026 року окремим літнім українцям можуть призупинити або повністю скасувати п'ять видів фінансових бонусів. Зокрема, вікову надбавку для людей старше 70, 75 та 80 років припинять виплачувати, якщо загальний розмір пенсії перевищить межу у 10 340 гривень.

Також під загрозою опинилися виплати на утримання дітей та бонуси за проживання у гірській місцевості.