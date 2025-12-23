Правила меняются: кто не сможет выйти на пенсию в 60, проработав 33 года
- С 2026 года для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь не менее 33 лет официального стажа.
- Люди, которые не имеют достаточного страхового стажа из-за неофициального трудоустройства, могут столкнуться с проблемами при получении пенсии.
В 2026 году законодательные требования к страховому стажу, необходимому для выхода на пенсию по возрасту, возрастут. Украинцам нужно будет минимум 33 года стажа, чтобы выйти на отдых в 60 лет, но есть нюанс.
Кто может получить пенсию в 60 лет?
Все дело в пенсионной реформе, которая началась в Украине еще в 2000-х годах и предусматривает повышение страхового стажа ежегодно, передает 24 Канал со ссылкой на первого заместителя председателя Комитета ВР по вопросам социальной политики Михаила Цимбалюка.
Он отметил, что оформить пенсию в 60 лет с 1 января 2026 года смогут только те, кто имеет 33 года официального стажа. В противном случае это невозможно.
Если человек не имеет этого стажа, ему следует ждать до 63 лет. И в таком случае нужно уже 23 года стажа, не меньше. Если человек и этого не имеет, то придется ждать до 65-летнего возраста. И тогда стаж нужно не более 15 лет,
– отметил Цимбалюк.
По словам нардепа, почти у всех украинцев, которые работали официально, есть хотя бы 15 лет страхового стажа. Без него государство предоставляет после 65-ти только социальную помощь, а не пенсию.
Почему могут не назначить пенсию?
Цимбалюк уверен, что большинство граждан, которые имели официальную работу, имеют не менее 33 – 35 лет стажа при достижении 60-летнего возраста.
А вот на людей, которые не оформили свое место работы официально, действительно ждут вызовы. Поскольку они получали зарплату "в конверте" и не платили единый социальный взнос, то и страхового стажа не получили.
Эта реформа имеет одну из задач все-таки стимулировать наемного работника требовать у работодателей официально быть оформленным, чтобы действительно заботиться о своем будущем. Поэтому это такой серьезный вызов для тех людей, которые работали не оформляясь и сигнал для тех молодых людей, которые сегодня работают и не заботятся о своем будущем пенсионном обеспечении,
– отметил нардеп.
Заметьте! В 2025 году для оформления пенсии по возрасту в 60 лет украинцы должны иметь не менее 32 лет официального стажа. В 63 года назначить пенсионные выплаты могут при наличии не менее 22 лет стажа, пишет ПФУ.
Как будут расти требования к стажу?
Закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" предусматривает постепенный рост требований к обязательному страховому стажу украинцев в течение следующих трех лет. Ежегодно до 2028 года необходимый стаж для выхода на пенсию будет увеличиваться на 12 месяцев.
В 2028 году для пенсии по возрасту предусмотрены следующие условия: в 60 лет страхового стажа должно быть не менее 35 лет, а в 63 года – не менее 25 лет. Минимальный стаж для получения пенсии в 65 лет останется без изменений и составит 15 лет.
Украинцы, которым не хватает необходимого стажа, могут его докупить. По расчетам на 2025 год, стоимость одного месяца стажа составляет 22% от минимальной зарплаты, что при минимальной зарплате 8 000 гривен равняется 1 760 гривен.