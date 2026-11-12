Можно ли в 2026 году одновременно получать зарплату и пенсию

Имеют ли украинцы право одновременно получать пенсию и зарплату

Украинское законодательство гарантирует гражданам право продолжать трудовую деятельность или устраиваться на новую работу после выхода на заслуженный отдых. Человек может совершенно легально получать два дохода одновременно – заработную плату от работодателя и пенсионные выплаты от государства, что сообщили в Государственной службе Украины по вопросам труда.

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Важно! Достижение пенсионного возраста само по себе не дает руководству права уволить сотрудника.

Расторгнуть трудовой договор с пожилым работником работодатель имеет право только на общих основаниях, предусмотренных законом, таких как:

сокращение штата предприятия;

или систематическое нарушение дисциплины.

Трудоустройство также не приводит к автоматическому снижению основного размера пенсии, однако может существенно изменить перечень дополнительных выплат.

Нужно ли уведомлять ПФУ о трудоустройстве

Каждый пенсионер обязан своевременно информировать Пенсионный фонд о любых изменениях в своем трудовом статусе – как в случае заключения трудового договора или открытия собственного дела (ФЛП), так и после официального увольнения. Дело в том, что часть надбавок, индексаций и повышений начисляется исключительно неработающим пенсионерам.

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Если человек устроился на работу и не сообщил об этом, но продолжил получать эти специфические доплаты, возникает незаконная переплата бюджетных средств. В таком случае излишне начисленные суммы придется вернуть в бюджет добровольно или посредством принудительных удержаний из последующих выплат. Когда же пенсионер снова уходит с работы, об этом также необходимо уведомить фонд – тогда все предусмотренные для неработающих надбавки возвращаются.

Для кого действует полный запрет на совмещение должности с государственной выплатой

Отдельные строгие требования установлены для граждан, которым пенсия была назначена по выслуге лет. Если такой специалист возвращается на должность, которая непосредственно дает право на этот льготный вид пенсии, начисление выплат за весь период занятости полностью прекращается. Например, бывший педагог не может одновременно получать зарплату учителя и пенсию за выслугу лет.

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В такой ситуации есть два выхода:

выбрать другую сферу деятельности без льготного стажа;

или дождаться достижения общего пенсионного возраста.

После достижения установленного предела человек имеет право обратиться в Пенсионный фонд с заявлением о переходе на обычную пенсию по возрасту, что снимает любые ограничения на совмещение профессии и государственных выплат.