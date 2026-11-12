Чи можна отримувати зарплату і пенсію водночас у 2026 році

Чи мають право українці одночасно отримувати пенсію та зарплату

Українське законодавство гарантує громадянам право продовжувати трудову діяльність або влаштовуватися на нову роботу після виходу на заслужений відпочинок. Людина може цілком легально отримувати два доходи одночасно – заробітну плату від роботодавця та пенсійні виплати від держави, про що повідомили у Державній службі України з питань праці.

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Важливо! Досягнення пенсійного віку саме по собі не дає керівництву права звільнити співробітника.

Розірвати трудовий договір із літнім працівником роботодавець має право лише на загальних підставах, передбачених законом, як-от:

скорочення штату підприємства;

чи систематичне порушення дисципліни.

Працевлаштування також не веде до автоматичного зниження основного розміру пенсії, однак може відчутно змінити перелік додаткових виплат.

Чи треба повідомляти ПФУ про працевлаштуваання

Кожен пенсіонер зобов'язаний своєчасно інформувати Пенсійний фонд про будь-які зміни у своєму трудовому статусі – як у разі підписання трудового договору чи відкриття власної справи (ФОП), так і після офіційного звільнення. Річ у тім, що частина надбавок, індексацій та підвищень нараховується виключно непрацюючим пенсіонерам.

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Якщо людина влаштувалася на роботу та промовчала, але продовжила отримувати ці специфічні доплати, виникає незаконна переплата бюджетних коштів. За таких умов зайво нараховані суми доведеться повернути до бюджету добровільно або через примусові відрахування з наступних виплат. Коли ж людина знову залишає роботу, про це так само потрібно повідомити фонд – тоді всі передбачені для непрацюючих надбавки повертають.

Для кого діє повна заборона поєднувати посаду з державною виплатою

Окремі суворі вимоги встановлені для громадян, яким пенсія була призначена за вислугу років. Якщо такий спеціаліст повертається на посаду, яка безпосередньо дає право на цей пільговий вид пенсії, нарахування виплат на весь період зайнятості повністю припиняють. До прикладу, колишній педагог не може одночасно отримувати зарплату вчителя та пенсію за вислугу років.

У такій ситуації є два виходи:

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обрати іншу сферу праці без пільгового стажу;

або дочекатися досягнення загального пенсійного віку.

Після досягнення встановленої межі людина має право звернутися до Пенсійного фонду із заявою про перехід на звичайну пенсію за віком, що знімає будь-які обмеження на сумісництво професії та державних виплат.