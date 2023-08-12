Кому нужно пройти идентификацию
Процедуру идентификации должны пройти пенсионеры, чтобы продолжать получать пенсию. Для лиц, находящихся за границей, Кабмин разрешил осуществить эту процедуру онлайн.
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Как пройти идентификацию за границей
- онлайн
Используйте видеоконференцию для выполнения этой процедуры.
- оффлайн
Посетите консульское учреждение или дипломатическое представительство. Уполномоченное лицо проведет идентификацию.
Как пройти идентификацию в Украине
Обратитесь в ближайшее отделение вашего банка для идентификации. Пройти верификацию украинским пенсионерам следует до конца 2023 года.
Что такое идентификация для пенсионеров
Идентификация – это обязательная ежегодная процедура, которую должны проходить пенсионеры.
Если вы проходите ее офлайн, посетите ближайшее отделение вашего банка. С собой обязательно принесите паспорт и ИНН.
В случае, когда пенсионер не проходит проверку, банк обязан сообщить об этом ПФУ. После чего выплаты пенсии будут автоматически остановлены.