Кому нужно пройти идентификацию

Процедуру идентификации должны пройти пенсионеры, чтобы продолжать получать пенсию. Для лиц, находящихся за границей, Кабмин разрешил осуществить эту процедуру онлайн.

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Как пройти идентификацию за границей

онлайн

Используйте видеоконференцию для выполнения этой процедуры.

оффлайн

Посетите консульское учреждение или дипломатическое представительство. Уполномоченное лицо проведет идентификацию.

Как пройти идентификацию в Украине

Обратитесь в ближайшее отделение вашего банка для идентификации. Пройти верификацию украинским пенсионерам следует до конца 2023 года.

Заметьте! Правительство подчеркнуло, что пенсионеры ВПЛ, которые получили этот статус до введения военного положения, будут получать выплаты до конца 2023 года, даже если в этот период они не проходили идентификацию.

Что такое идентификация для пенсионеров

Идентификация – это обязательная ежегодная процедура, которую должны проходить пенсионеры.

Если вы проходите ее офлайн, посетите ближайшее отделение вашего банка. С собой обязательно принесите паспорт и ИНН.

В случае, когда пенсионер не проходит проверку, банк обязан сообщить об этом ПФУ. После чего выплаты пенсии будут автоматически остановлены.