Кому потрібно пройти ідентифікацію

Процедуру ідентифікації мають пройти пенсіонери, щоб продовжувати отримувати пенсію. Для осіб, що перебувають закордоном Кабмін дозволив здійснити цю процедуру онлайн.

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Як пройти ідентифікацію закордоном

онлайн

Скористайтесь відеоконференцією для здійснення цієї процедури.

офлайн

Завітайте у консульську установу або дипломатичне представництво. Уповноважена особа проведе ідентифікацію.

Як пройти ідентифікацію в Україні

Зверніться до найближчого відділення вашого банку для здійснення ідентифікації. Пройти верифікацію українським пенсіонерам потрібно до кінця 2023 року.

Зауважте! Уряд наголосив, що пенсіонери ВПО, які отримали цей статус до введення воєнного стану отримуватимуть виплати до кінця 2023 року, навіть якщо цей період вони не проходили ідентифікацію.

Що таке ідентифікація для пенсіонерів

Ідентифікація – це обов'язкова щорічна процедура, яку мають проходити пенсіонери.

Якщо ви проходите її офлайн, завітайте у найближче відділення вашого банку. З собою обов'язково принесіть паспорт та ІПН.

У випадку, коли пенсіонер не проходить перевірку банк зобов'язаний повідомити про це ПФУ. Після чого виплати пенсії будуть автоматично зупинені.