Кому потрібно пройти ідентифікацію
Процедуру ідентифікації мають пройти пенсіонери, щоб продовжувати отримувати пенсію. Для осіб, що перебувають закордоном Кабмін дозволив здійснити цю процедуру онлайн.
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Як пройти ідентифікацію закордоном
- онлайн
Скористайтесь відеоконференцією для здійснення цієї процедури.
- офлайн
Завітайте у консульську установу або дипломатичне представництво. Уповноважена особа проведе ідентифікацію.
Як пройти ідентифікацію в Україні
Зверніться до найближчого відділення вашого банку для здійснення ідентифікації. Пройти верифікацію українським пенсіонерам потрібно до кінця 2023 року.
Що таке ідентифікація для пенсіонерів
Ідентифікація – це обов'язкова щорічна процедура, яку мають проходити пенсіонери.
Якщо ви проходите її офлайн, завітайте у найближче відділення вашого банку. З собою обов'язково принесіть паспорт та ІПН.
У випадку, коли пенсіонер не проходить перевірку банк зобов'язаний повідомити про це ПФУ. Після чого виплати пенсії будуть автоматично зупинені.