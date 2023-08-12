Кому потрібно пройти ідентифікацію

Процедуру ідентифікації мають пройти пенсіонери, щоб продовжувати отримувати пенсію. Для осіб, що перебувають закордоном Кабмін дозволив здійснити цю процедуру онлайн.

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Як пройти ідентифікацію закордоном

  • онлайн

Скористайтесь відеоконференцією для здійснення цієї процедури.

  • офлайн

Завітайте у консульську установу або дипломатичне представництво. Уповноважена особа проведе ідентифікацію.

Як пройти ідентифікацію в Україні

Зверніться до найближчого відділення вашого банку для здійснення ідентифікації. Пройти верифікацію українським пенсіонерам потрібно до кінця 2023 року.

Що таке ідентифікація для пенсіонерів

Ідентифікація – це обов'язкова щорічна процедура, яку мають проходити пенсіонери.

Якщо ви проходите її офлайн, завітайте у найближче відділення вашого банку. З собою обов'язково принесіть паспорт та ІПН.

У випадку, коли пенсіонер не проходить перевірку банк зобов'язаний повідомити про це ПФУ. Після чого виплати пенсії будуть автоматично зупинені.