Женщинам доплатят по 870 гривен к пенсии: кто может получить надбавки в 2025 году

Некоторые украинские женщины имеют право на ежемесячные доплаты к пенсии в 2025 году. Так, дополнительная поддержка рассчитана для многодетных матерей.

Кто может получить доплату 870 гривен?

Доплаты могут получить женщины, которые не имели достаточно стажа для выхода на пенсию по возрасту, сообщает 24 Канал со ссылкой на закон "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной".

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По этому закону, на ежемесячные специальные доплаты к пенсии имеют право:

украинки, которые родили или усыновили от 5 детей;

матери, которые занимались воспитанием 5 и более детей до 6 лет;

Таким матерям предоставляется возможность досрочно выйти на пенсию при двух условиях:

по достижении возраста 50 лет;

при наличии не менее 15 лет стажа.

Размер дополнительных выплат к пенсии для многодетных матерей привязан к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность.

Важно! В 2025 году прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц составляет 2 361 гривну. Матерям, имеющих семь детей, начисляют ежемесячную доплату в размере 37% от этого прожиточного минимума. Таким образом, им должны доплачивать 873 гривны ежемесячно.

Как многодетным матерям оформить пенсию?

Женщины, которые претендуют на досрочную пенсию и доплаты как многодетные матери, могут оформить их в Пенсионном фонде. Для этого необходимо обратиться в сервисный центр ПФУ лично.

Для оформления выплат понадобятся следующие документы:

заявление о назначении пенсии и доплаты;

паспорт гражданки Украины;

Идентификационный код;

свидетельства о рождении всех детей;

трудовая книжка и другие документы, подтверждающие приобретенный стаж;

паспорта детей (при наличии).

Кроме того, многодетным матерям предоставляются льготы от государства – на коммуналку и образование.

Стоит знать! Мужчины, которые воспитывали 5 и более детей до 6 лет, тоже имеют право на оформление пенсии за особые заслуги.