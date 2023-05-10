Как украинцам получить пенсию за границей
Из-за полномасштабного российского вторжения многие украинские пенсионеры были вынуждены уехать за границу. Однако пенсионные выплаты также можно получить и в 23 странах мира.
Где украинцы могут получить пенсию
Украина заключила межгосударственные договоры о социальном обеспечении Это было сделано, чтобы граждане платили налоги в том государстве, где они находятся, и имели право на украинскую пенсию.
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Эти договоры можно разделить на два типа:
- Первый – ПФУ берет в расчет украинский и иностранный трудовой стаж и будет формировать из них пенсию;
- Второй – полученный за границей стаж дает право на пенсию в Украине и позволяет претендовать на выплаты из пенсионных фондов других государств.
Как получить пенсию в США
Минимальная пенсия, на которую могут претендовать украинцы в США составляет 914 долларов на одного или 1 371 доллар на супругов.
Чтобы ее получить нужно быть старше 65 лет и приехать в США после 24 февраля 2022 года. Далее обратиться в любой офис Social Security Administration и написать заявление на пенсию.
Для этого требуются следующие документы:
- паспорт;
- форму I-94 (карта регистрации въезда в страну);
- номер Social Security (если есть);
- информацию о доходе и имеющихся сбережениях;
- информацию о жилищной ситуации (договор аренды или данные родных/друзей, в которых проживаете).
- справку об инвалидности/хронической болезни, если таковая имеется.
Как получить пенсию в Польше
Чтобы получить пенсию в Польше, нужно, чтобы последнее место работы было на территории. Также нужно достичь пенсионного возраста – 60 или 65 лет и иметь соответствующий стаж 20 лет для женщин и 25 для мужчин.
Чтобы отправиться на пенсию в Польше нужно:
- Обратиться в местный Пенсионный фонд и заполнить соответствующее бланк-заявление – UA–PL 8 или UA-PL 9;
- В бланке обязательно указать: учетный номер PESEL, или серию и номер удостоверения личности или паспорта, ИНН.
Документы, которые необходимо добавить в заявления:
- документы о периодах работы на территории Польши
- справку банка с подтверждением указанного в бланке заявления номера банковского счета;
- другие документы, необходимые для установления права на получение польской пенсии.
Как получить польскую пенсию
Чтобы получить такую пенсию, в первую очередь нужно быть легально трудоустроенным и платить взносы на социальное страхование. Также необходимо достичь пенсионного возраста 60 или 65 лет и иметь соответствующий стаж.
Следует добавить, что такая пенсия назначается только за приобретенные периоды страхования в Польше. То есть чем меньше стаж в стране, тем меньше пенсия.
Если польские и украинские выплаты суммарно меньше минимальной пенсии в этой стране, она доплатит 1 188,44 злотых в размере минимальной польской пенсии по возрасту.