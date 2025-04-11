Как пенсионеру оформить пенсию за границей дистанционно

Украинские пенсионеры, которые вынужденно выехали за границу, могут продолжать получать украинскую пенсию. Можно дистанционно подать заявку на оформление или возобновление пенсионных выплат.

Как подать документы на пенсию онлайн

Возобновить выплату также могут те, кому пенсия была прекращена во время действия военного положения, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Граждане, достигшие пенсионного возраста, имеют возможность впервые оформить пенсию, не возвращаясь в Украину.

Чтобы подать заявление на оформление или восстановление пенсии онлайн, необходимо выполнить несколько простых шагов:

Получите электронную подпись (КЭП) – это ключ к доступу в электронный кабинет на портале ПФУ. Войдите в свой кабинет на сайте Пенсионного фонда с помощью КЭП. В разделе "О пенсионном обеспечении" выберите вкладку "Заявление на назначение пенсии" и укажите тип пенсии (например, по возрасту). Заполните анкету, внеся всю необходимую информацию. Прикрепите скан-копии документов – паспорта, идентификационного кода, документа о временной защите и других, если нужно. Проверьте правильность данных и подпишите заявление с помощью КЭП. Отправьте заявление в электронном виде в Пенсионный фонд.

Обратите внимание! После этого заявление будет рассмотрено, а о решении поступит сообщение через электронный кабинет.

Как подать документы на пенсию по почте

Если вы не можете воспользоваться электронным сервисом, документы для оформления или обновления пенсии можно отправить по почте. Для этого нужно:

Получить документы, подтверждающие временную защиту и регистрацию в стране пребывания, в соответствующих органах. Перевести и легализовать копии документов – это можно сделать через ближайшее украинское консульство. Написать заявление на назначение или восстановление пенсии, добавив к нему переведенные и легализованные документы. Отправить пакет документов по почте в Пенсионный фонд Украины.

Обратите внимание! Открыть банковский счет для зачисления пенсии можно дистанционно - без посещения банка.