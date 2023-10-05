Пенсия за выслугу лет: какие военные смогут на нее претендовать

Для военных существует несколько видов пенсии, один из которых – это выплаты за выслугу лет. Как и у гражданских, большую роль в ее назначении играет страховой стаж.

Кто может получить пенсию за выслугу лет

На пенсию по выслуге лет могут выйти военные, которые на день увольнения со службы достигли 45 лет и имеют выслугу не менее 25 лет. В таком случае выплаты назначаются сразу после увольнения служащего.

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Их размер зависит от размера денежного довольствия, с которого лицо платило единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование. При расчете учитываются выплаты за последние 24 месяца.

В расчет не взимаются доплаты служащего в размере 30, 50 и 100 тысяч гривен. Так случилось, потому что ЕСВ по этим доплатам не уплачивается согласно постановлению Кабмина № 168.

Размер пенсии не может превышать 70% от денежного довольствия лица, поэтому расчет такой:

25 лет выслуги – 50% денежного довольствия плюс 3% за каждый дополнительный год выслуги;

– 50% денежного довольствия плюс 3% за каждый дополнительный год выслуги; 25 лет общего стажа, из которого военная служба составляет не менее 12 лет и 6 месяцев – 50 % денежного довольствия плюс 1 % за каждый дополнительный год;

– 50 % денежного довольствия плюс 1 % за каждый дополнительный год; по состоянию здоровья при наличии 25 лет выслуги – 55% денежного довольствия плюс 3% за каждый дополнительный год.

Как оформить пенсию по возрасту

Если пенсионер успевает подать документы на пенсию в течение 3 месяцев после своего дня рождения ему назначат выплаты с месяца наступления пенсионного возраста. Если это сделать позже, выплаты будут начисляться со дня обращения.

Документы, необходимые для оформления:

Заявление.

Удостоверение личности (например, паспорт)

Идентификационный номер.

Трудовая книжка (электронный или бумажный вариант).

Удостоверение, удостоверяющее определенный льготный статус. Речь идет о военных, лицах с инвалидностью.

Справка о регистрации. Для ВПЛ – справка о статусе переселенца.

Цветные фото размером 4х6 в количестве 2 штуки.

Реквизиты накануне открытого в банке счета для социальных выплат.

Также можно предоставить справку, где будет указан размер вашей зарплаты в течение 60 месяцев до 30 июня 2000 года, чтобы получить более точные выплаты.