Хто може отримати пенсію за вислугу років

На пенсію за вислугою років можуть вийти військові, які на день звільнення зі служби досягли 45 років та мають вислугу не менше 25 років. В такому випадку виплати призначають одразу після звільнення службовця.

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Їх розмір залежить від розміру грошового забезпечення, з якого особа платила єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. При розрахунку враховуються виплати за останні 24 місяці.

Нагадаємо! У розрахунок не беруться доплати службовця у розмірі 30, 50 та 100 тисяч гривень. Так сталося, тому що ЄСВ з цих доплат не сплачується згідно з постановою Кабміну № 168.

Розмір пенсії не може перевищувати 70% від грошового забезпечення особи, тож розрахунок такий:

25 років вислуги – 50% грошового забезпечення плюс 3% за кожний додатковий рік вислуги;

– 50% грошового забезпечення плюс 3% за кожний додатковий рік вислуги; 25 років загального стажу, з якого військова служба становить не менше 12 років і 6 місяців – 50 % грошового забезпечення плюс 1 % за кожний додатковий рік;

– 50 % грошового забезпечення плюс 1 % за кожний додатковий рік; за станом здоров’я при наявності 25 років вислуги – 55 % грошового забезпечення плюс 3% за кожний додатковий рік.

Як оформити пенсію за віком

Якщо пенсіонер встигає подати документи на пенсію протягом 3 місяців після свого дня народження, йому призначать виплати з місяця настання пенсійного віку. Якщо це зробити пізніше, тоді виплати нараховуватимуться з дня звернення.

Документи, які потрібні для оформлення:

Заява.

Посвідчення особи (наприклад паспорт)

Ідентифікаційний номер.

Трудова книжка (електронний або паперовий варіант).

Посвідчення, яке засвідчує певний пільговий статус. Йдеться про військових, осіб з інвалідністю.

Довідка про реєстрацію. Для ВПО – довідка про статус переселенця.

Кольорові фото розміром 4×6 у кількості 2 штуки.

Реквізити, напередодні відкритого у банку рахунку, для соціальних виплат.

Також можна надати довідку, де буде вказаний розмір вашої зарплати протягом 60 місяців до 30 червня 2000 року, щоб отримати точніші виплати.