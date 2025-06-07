Отменят ли пенсию за выслугу лет, если снова устроиться на работу
- Пенсию за выслугу лет могут отменить, если пенсионер снова устраивается на работу, которая дает право на эту пенсию.
- Работа в должности ассистента учителя не влияет на выплату пенсии за выслугу лет.
Многие учителя получают пенсию за выслугу лет. Однако при некоторых обстоятельствах выплату могут отменить.
При каких обстоятельствах могут отменить пенсию за выслугу лет
Речь идет в частности о ситуации, когда преподаватель или преподавательница вновь устраиваются на работу, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Законодательство Украины определяет обязанность пенсионера сообщать о факте своего трудоустройства или увольнения с работы (статья 16 Закона Украины “"Об общеобязательном государственном пенсионном страховании"). Дело в том, что право на выплату пенсии или определение ее размера в отдельных случаях зависит от того, работает пенсионер, или нет.
В частности, пенсия за выслугу лет назначается при оставлении работы, которая дает право на эту пенсию,
– пишут в ПФУ.
Заметьте! В случае трудоустройства после назначения пенсии за выслугу лет на работу, которая дает право на этот вид пенсии, выплата пенсии прекращается. Она возобновляется со дня, следующего за днем увольнения с работы.
Влияет ли на это должность ассистента?
Работа на должности ассистента учителя в общеобразовательном учебном заведении не дает права на назначение пенсии за выслугу лет. Следовательно, факт работы на указанной должности не влияет на выплату пенсии за выслугу лет.