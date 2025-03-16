Какая будет пенсия у человека с зарплатой 8 000 гривен
- Пенсионный калькулятор помогает украинцам рассчитать размер будущей пенсии, учитывая зарплату, возраст выхода на пенсию, пол и другие факторы.
- При зарплате 8 000 гривен, пенсия в 65 лет составляет: мужчина - 3 640 гривен, женщина - 3 936 гривен.
Размер пенсии в Украине зависит от многих факторов. В частности речь идет о заработной плате, возрасте человека, когда он выходит на пенсию, его пол и тому подобное.
Какая пенсия с зарплатой 8 000 гривен
Рассчитать размер своей будущей выплаты украинцы могут с помощью Пенсионного калькулятора, передает 24 Канал со ссылкой на сайт.
Читайте также Как украинцы могут увеличить свою будущую пенсию
Например, если мужчина получал ежемесячно зарплату в размере 8 000 гривен, и вышел на пенсию в 65 лет на общих условиях, то его выплата будет составлять 3 640 гривен.
Однако, если женщина получала каждый месяц 8 000 гривен, и вышла на заслуженный отдых в 65 лет, то размер ее пенсии составит 3 936 гривен.
Если же люди с такой зарплатой вышли на пенсию, в 63 года, то они будут получать:
- мужчина – 3304;
- женщина – 3576.
Люди, которые вышли на отдых, в 60 лет, получат такую выплату:
- мужчина – 2800;
- женщина – 3144.
Эта услуга разработана для людей, которые хотели бы спрогнозировать свое пенсионное будущее и узнать ориентировочный размер пенсии по возрасту по данным, содержащихся в электронных реестрах Пенсионного фонда Украины. При этом пользователь может добавить сведения о тех периодах своей трудовой деятельности, которые сейчас в Фонде отсутствуют,
– говорится на сайте ПФУ.
Обратите внимание! Пенсионный калькулятор рассчитывает прогнозный размер пенсии по возрасту по показателям, которые имеются на момент расчета.