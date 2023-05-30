Даже за 100 гривен долга могут заблокировать пенсию: как получить доступ к своим деньгам
Источник:На пенсии
Украинским пенсионерам за долги могут заблокировать пенсионные карты. Однако этот арест можно снять – обратившись к государственному или частному исполнителю.
Почему могут заблокировать карту
В Украине изменились правила блокировки банковских счетов за долги По закону №3048-IX, теперь это может затронуть даже тех, кому нужно оплатить 100 – 200 гривен. При том, что ранее такая мера применялась только к должникам, не уплатившим по меньшей мере 100 тысяч гривен.
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Счет должника арестовывается на основании документа об аресте средств, поступившего в банк от государственного (частного) исполнителя. Блокировка средств на счете не зависит от размера долга. Минимальной суммы нет,
– объясняют эксперты.
За что могут заблокировать карту
Причинами для наложения ареста на счет могут быть разнообразные долги. Среди прочего, за:
- коммунальные услуги;
- неуплаченные штрафы за нарушение правил дорожного движения и так далее.
Пенсионные счета арестовывать запрещено
Вместе с тем, во время военного положения ряд счетов блокировать запрещено. В частности:
- пенсионные;
- стипендиальные.
Впрочем, есть исключения. На такие счета может быть наложен арест, если решение касается:
- взыскания алиментов;
- возмещение вреда, причиненного увечьем или смертью в результате уголовного правонарушения;
- должников–граждан России.
Что делать, если пенсионная карта заблокирована
Однако несмотря на запрет наложения ареста на пенсионные счета, может произойти ошибка – и пенсионная карта будет заблокирована. В этом случае, отмечают эксперты, необходимо обращаться к государственному или частному исполнителю.
Если на вашу карту наложили арест, вам необходимо получить справку от банка, под что именно открывался счет, и справку от Пенсионного фонда, что именно этот счет используется для начисления пенсий. Эти документы следует отослать исполнителю с просьбой снять арест. Формально, все должно решиться в течение одного дня,
– отмечают они.