Что делать, если прекратили выплачивать пенсию по инвалидности
- Если прекратили выплачивать пенсию по инвалидности, следует подать официальную жалобу в местное управление ПФУ или орган социальной защиты, получив отметку о ее принятии.
- В случае отсутствия ответа или отказа в выплатах, можно обратиться в административный суд или в центры бесплатной правовой помощи за подготовкой документов.
Иногда, в связи с различными обстоятельствами, украинцы могут потерять свои выплаты. В том числе и пенсии по инвалидности, которые предусмотрены законодательством.
Что делать, если не выплачивают пенсию по инвалидности?
Что делать при таких обстоятельствах, рассказывает издание "На пенсии".
Для начала следует официально пожаловаться на задержку денежных выплат. Сделать это можно следующим образом:
- позвонить на "горячую линию" – 1545 – и оставить жалобу, в частности подробно рассказать о ситуации;
- обратиться в Пенсионный фонд – 0 (800) 503-753.
В дальнейшем следует оформить заявление в двух экземплярах. Оно подается в местное управление ПФУ или орган социальной защиты.
Если подаете заявление через приемную, обязательно попросите поставить отметку о принятии на вашем экземпляре. Это может понадобиться в качестве доказательства в случае обращения в суд,
– говорится в материале.
Обратите внимание! Лица с инвалидностью в Украине имеют право получать лекарства бесплатно или на льготных условиях. Рецепты выписывает врач по месту жительства, а лекарства уже выдают аптеки. Если же медицинский работник отказывается выписать бесплатный рецепт, то нужно попросить письменный отказ с указанием причины – ее можно обжаловать в суде.
Следующий шаг – обратитесь лично в Пенсионный фонд с такими документами:
- паспорт и идентификационный код;
- справку МСЭК об установлении инвалидности;
- удостоверение лица с инвалидностью;
- документ о подаче заявления (опись вложения, расписку или копию заявления с отметкой о получении);
- выписку с банковского счета (IBAN), чтобы подтвердить отсутствие выплат.
Если ответа не будет и предоставили (или же в помощи откажут), то можно подать иск в административный суд.
Также можно обратиться в центры бесплатной правовой помощи по телефону 0-800-213-103. Там помогут подготовить необходимые документы для суда,
– добавили в тексте.
Заметьте! В частности некоторые украинцы могут повысить размер своей пенсии, если "перейдут" с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту. Но для этого следует иметь достаточный страховой стаж и официально работать, о чем отмечали в Пенсионном фонде.
Что еще следует знать о пенсиях в Украине?
Пенсионный возраст в Украине не зависит от пола. Женщины, как и мужчины, могут выйти на пенсию в 60 лет. Главный нюанс в этом вопросе – это страховой стаж.
В то же время украинцы, которые не пройдут физическую идентификацию до 31 декабря, рискуют потери свои пенсионные выплаты. Речь идет о тех пенсионерах, находящихся вне территорий, которые находится под контролем Украины.