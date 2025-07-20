Может ли работающий пенсионер получать пенсию
- Пожилой человек, работающий, имеет право получать пенсию и продолжать работать.
- Пенсионеры должны сообщать о трудоустройстве, а в случае переплаты пенсия может быть удержана на 20%.
Многие люди, достигшие пенсионного возраста, продолжают работать. Однако могут ли они еще и получать выплаты?
Может ли пенсионер одновременно работать и получать пенсию?
После назначения пенсии человек имеет право получать ее и продолжать работать, даже на той же должности, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Дело в том, что через каждые 2 года лицам, которые работали после назначения пенсий, проводятся перерасчеты с учетом приобретенного после назначения пенсии страхового стажа или страхового стажа и заработной платы. ЗУ "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" обязывает каждое застрахованное лицо сообщать о важных изменениях, в том числе и относительно своего трудоустройства.
После установления факта работы, о котором пенсионер не сообщил своевременно, его размер пенсии определяется с учетом новых данных,
– отметили в фонде.
Важно! Вернуть суммы, не причитающиеся пенсионеру, возможно или добровольно, или же переплата с пенсии удерживается в размере 20%.
Что делать с предпринимательской деятельностью?
Пока пенсионер не предоставит информацию о прекращении регистрации предпринимательской деятельности ФОПа, он считается работающим пенсионером. Кроме того, отсутствие дохода от предпринимательской деятельности не дает оснований причислять пенсионера к неработающим лицам.