Вам следует это знать: почему пенсионерам могут отказать в бесплатном проезде
- Пенсионеры в Украине имеют право на бесплатный проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях и пригородных поездах, но возможность бесплатного проезда может быть отказана, если нет пенсионного удостоверения.
- Бесплатный проезд в маршрутках зависит от решений местных советов, а льготы не распространяются на метро, такси и междугородние перевозки.
Украинские пенсионеры имеют право на немалое количество льгот. В этот список входят и льготы на пользование транспортом.
Почему пенсионерам могут отказать в льготном проезде
Однако не всегда пожилые люди могут ездить бесплатно, пишет 24 Канал со ссылкой на постановление Кабинета Министров Украины "О бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования".
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Пожилые люди могут не платить за проезд в таких видах транспорта:
- автобусы;
- троллейбусы;
- трамваи;
- пригородные поезда (электрички).
Однако есть обстоятельства, когда пенсионер или пенсионерка не смогут получить право на бесплатный проезд. Речь идет о случаях, когда человек не продемонстрировал пенсионное удостоверение. Тогда ему могут отказать в этой льготе.
Важно! Кроме того, не всегда украинцы пожилого возраста могут рассчитывать и на бесплатный проезд в маршрутках, ведь перечень льготных категорий, которые маршрутки должны перевозить бесплатно, определяют местные советы.
Где пенсионеры всегда должны платить за проезд?
Льготы для пенсионеров не распространяются на метро и такси. Более того, за проезд в междугородних автобусах и в междугородних поездах пожилым людям также придется заплатить.