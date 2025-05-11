Вам следует это знать: почему пенсионерам могут отказать в бесплатном проезде

Украинские пенсионеры имеют право на немалое количество льгот. В этот список входят и льготы на пользование транспортом.

Почему пенсионерам могут отказать в льготном проезде

Однако не всегда пожилые люди могут ездить бесплатно, пишет 24 Канал со ссылкой на постановление Кабинета Министров Украины "О бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования".

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Пожилые люди могут не платить за проезд в таких видах транспорта:

автобусы;

троллейбусы;

трамваи;

пригородные поезда (электрички).

Однако есть обстоятельства, когда пенсионер или пенсионерка не смогут получить право на бесплатный проезд. Речь идет о случаях, когда человек не продемонстрировал пенсионное удостоверение. Тогда ему могут отказать в этой льготе.

Важно! Кроме того, не всегда украинцы пожилого возраста могут рассчитывать и на бесплатный проезд в маршрутках, ведь перечень льготных категорий, которые маршрутки должны перевозить бесплатно, определяют местные советы.