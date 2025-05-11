Чому пенсіонерам можуть відмовити у пільговому проїзді
Однак не завжди літні люди можуть їздити безплатно, пише 24 Канал з посиланням на постанову Кабінету Міністрів України "Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування".
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Люди похилого можуть не платити за проїзд у таких видах транспорту:
- автобуси;
- тролейбуси;
- трамваї;
- приміські поїзди (електрички).
Однак є обставини, коли пенсіонер чи пенсіонерка не зможуть отримати право на безплатний проїзд. Йдеться про випадки, коли людина не продемонструвала пенсійне посвідчення. Тоді їй можуть відмовити у цій пільзі.
Важливо! Крім того, не завжди українці похилого віку можуть розраховувати й на безплатний проїзд у маршрутках, адже перелік пільгових категорій, які маршрутки мають перевозити безплатно, визначають місцеві ради.
Де пенсіонери завжди мають платити за проїзд?
Пільги для пенсіонерів не поширюються на метро та таксі. Ба більше, за проїзд у міжміських автобусах і в міжміських поїздах літнім людям також доведеться заплатити.