Чому пенсіонерам можуть відмовити у пільговому проїзді

Однак не завжди літні люди можуть їздити безплатно, пише 24 Канал з посиланням на постанову Кабінету Міністрів України "Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування".

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Люди похилого можуть не платити за проїзд у таких видах транспорту:

автобуси;

тролейбуси;

трамваї;

приміські поїзди (електрички).

Однак є обставини, коли пенсіонер чи пенсіонерка не зможуть отримати право на безплатний проїзд. Йдеться про випадки, коли людина не продемонструвала пенсійне посвідчення. Тоді їй можуть відмовити у цій пільзі.

Важливо! Крім того, не завжди українці похилого віку можуть розраховувати й на безплатний проїзд у маршрутках, адже перелік пільгових категорій, які маршрутки мають перевозити безплатно, визначають місцеві ради.