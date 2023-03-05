Не только в марте: когда украинским пенсионерам повысят пенсии в 2023 году
Источник:Минсоцполитики
С 1 марта украинцам проиндексировали пенсии. Следовательно, повышение получили даже те, кому не обещали. Несмотря на это, есть еще некоторые категории пенсионеров, которые получат повышение в апреле и июле.
Повышение в апреле и июле: кто получит
Как сообщают в Минсоцполитики, с 1 апреля будет осуществлен автоматический перерасчет пенсий для 600 тысяч все еще работающих пенсионеров с учетом увеличенного страхового стажа.
Читайте также Какой будет весна для украинцев: прогнозы по курсу доллара, ценам на недвижимость и горючее
Вот с 1 июля индексация коснется пенсий ученых, госслужащих, работников органов местного самоуправления. Их повысят также на 19,7%.Важно, при любых расчетах повышение пенсий будет составлять не менее 100 гривен.
Кому все-таки не проиндексируют пенсии
Индексация не коснется пенсионеров, вышедших на пенсию в период с 2020 по 2022 годы. Это около 500 тысяч украинцев.
Хотя индексации для этой категории пенсионеров не будет, однако получат небольшое повышение на сумму 100 гривен.
Обратите внимание Кому из военных в марте не придут дополнительные выплаты
- В Минсоцполитики сообщают, что пенсионеры 2020-2022 годов получают значительно более высокую пенсию, чем те граждане, которым пенсию назначили в предыдущие годы.
- Поэтому индексация пенсионных выплат привела бы к увеличению разрыва между размером пенсии для людей, имеющих одинаковый стаж, одинаковое соотношение их заработной платы к средней заработной плате в стране, но вышедших на пенсию в разные годы.