9 сентября, 14:07
Пенсия на Monobank: как открыть карту и какие условия

Артур Дубровенко
Основні тези
  • Monobank предлагает пенсионерам дистанционное обслуживание без комиссий, с возможностью получения процентов на остаток средств и кэшбэка, но без физических отделений.
  • Для перевода пенсии на Monobank нужно оформить карту на Monobank нужно оформить карту через приложение, получить реквизиты, и обратиться с заявлением в Пенсионный фонд или ЦНАП.

Начать пользоваться банковской картой нового банка поначалу всегда немного непривычно, особенно когда речь идет о пенсии. Современные технологии и онлайн-сервисы облегчают многие процессы, но у пожилых людей закономерно возникает немало вопросов.

Какие преимущества Monobank?

Главное преимущество банка – дистанционный формат. Управление счетом осуществляется через мобильное приложение, что позволяет получать деньги и оплачивать услуги без необходимости посещать отделение, пишет 24 Канал.

Дополнительным фактором является отсутствие комиссий и наличие специальных условий для пенсионеров.

Важно! Зачисление пенсии на карту Monobank является официальной процедурой, которая осуществляется на общих основаниях и не вызывает юридических сложностей.

Что дает пенсионная карта Monobank?

Карта для пенсионеров по сути является обычной картой для социальных выплат, но с рядом дополнительных услуг:

  • обслуживание бесплатное – плата за выпуск и использование карты не взимается;
  • снятие наличных без комиссии – до 100 тысяч гривен в месяц в банкоматах любых украинских банков;
  • начисление процентов на остаток средств – до 10% годовых при соблюдении определенных условий;
  • кэшбек – возврат части средств за покупки (категории можно выбирать самостоятельно).

Как перевести пенсию на Monobank?

Для перевода пенсии необходимо выполнить несколько шагов:

  • оформить карту через мобильное приложение – нужно выбрать пункт "Карта для социальных выплат";
  • получить реквизиты карты, которые понадобятся для подачи заявления;
  • обратиться в Пенсионный фонд или ЦНАП с заявлением о смене банка для получения пенсии: при себе нужно иметь паспорт, идентификационный код и реквизиты карты.

Пенсия начнет поступать на новую карту со следующего месяца, иногда возможна задержка на 1-2 месяца.

Какие преимущества и недостатки карты Monobank?

Среди преимуществ карты:

  • удобство дистанционного обслуживания;
  • отсутствие комиссий;
  • возможность получать проценты на остаток и кэшбек;
  • круглосуточная служба поддержки;
  • бесплатное пополнение карты наличными.

Недостатки включают:

  • отсутствие физических отделений;
  • необходимость пользоваться смартфоном;
  • зависимость от доступа к интернету.

Что нужно знать о пенсиях в Украине?

  • Выплата пенсий в Украине осуществляется ежемесячно в период с 4 по 25 число. Если установленная дата выплаты приходится на выходной или праздничный день, получить средства можно досрочно, но в пределах того же выплатного периода (с 4 по 25 число).

  • Право на пенсию и ее размер напрямую зависят от имеющегося страхового стажа. Например, для выхода на пенсию в возрасте 60 лет при условии начала трудовой деятельности в 25 лет необходимо иметь 35 лет стажа. В таком случае приблизительный размер пенсионной выплаты может составлять около 3,8 тысячи гривен.

  • Максимальный размер пенсии в Украине в 2025 году составляет 23 610 гривен. В эту сумму входит основной размер пенсионной выплаты, а также все доплаты и надбавки (за исключением надбавок для граждан, которые имеют особые заслуги перед Родиной).