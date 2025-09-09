Пенсия на Monobank: как открыть карту и какие условия
- Monobank предлагает пенсионерам дистанционное обслуживание без комиссий, с возможностью получения процентов на остаток средств и кэшбэка, но без физических отделений.
- Для перевода пенсии на Monobank нужно оформить карту на Monobank нужно оформить карту через приложение, получить реквизиты, и обратиться с заявлением в Пенсионный фонд или ЦНАП.
Начать пользоваться банковской картой нового банка поначалу всегда немного непривычно, особенно когда речь идет о пенсии. Современные технологии и онлайн-сервисы облегчают многие процессы, но у пожилых людей закономерно возникает немало вопросов.
Какие преимущества Monobank?
Главное преимущество банка – дистанционный формат. Управление счетом осуществляется через мобильное приложение, что позволяет получать деньги и оплачивать услуги без необходимости посещать отделение, пишет 24 Канал.
Дополнительным фактором является отсутствие комиссий и наличие специальных условий для пенсионеров.
Важно! Зачисление пенсии на карту Monobank является официальной процедурой, которая осуществляется на общих основаниях и не вызывает юридических сложностей.
Что дает пенсионная карта Monobank?
Карта для пенсионеров по сути является обычной картой для социальных выплат, но с рядом дополнительных услуг:
- обслуживание бесплатное – плата за выпуск и использование карты не взимается;
- снятие наличных без комиссии – до 100 тысяч гривен в месяц в банкоматах любых украинских банков;
- начисление процентов на остаток средств – до 10% годовых при соблюдении определенных условий;
- кэшбек – возврат части средств за покупки (категории можно выбирать самостоятельно).
Как перевести пенсию на Monobank?
Для перевода пенсии необходимо выполнить несколько шагов:
- оформить карту через мобильное приложение – нужно выбрать пункт "Карта для социальных выплат";
- получить реквизиты карты, которые понадобятся для подачи заявления;
- обратиться в Пенсионный фонд или ЦНАП с заявлением о смене банка для получения пенсии: при себе нужно иметь паспорт, идентификационный код и реквизиты карты.
Пенсия начнет поступать на новую карту со следующего месяца, иногда возможна задержка на 1-2 месяца.
Какие преимущества и недостатки карты Monobank?
Среди преимуществ карты:
- удобство дистанционного обслуживания;
- отсутствие комиссий;
- возможность получать проценты на остаток и кэшбек;
- круглосуточная служба поддержки;
- бесплатное пополнение карты наличными.
Недостатки включают:
- отсутствие физических отделений;
- необходимость пользоваться смартфоном;
- зависимость от доступа к интернету.
Что нужно знать о пенсиях в Украине?
Выплата пенсий в Украине осуществляется ежемесячно в период с 4 по 25 число. Если установленная дата выплаты приходится на выходной или праздничный день, получить средства можно досрочно, но в пределах того же выплатного периода (с 4 по 25 число).
Право на пенсию и ее размер напрямую зависят от имеющегося страхового стажа. Например, для выхода на пенсию в возрасте 60 лет при условии начала трудовой деятельности в 25 лет необходимо иметь 35 лет стажа. В таком случае приблизительный размер пенсионной выплаты может составлять около 3,8 тысячи гривен.
Максимальный размер пенсии в Украине в 2025 году составляет 23 610 гривен. В эту сумму входит основной размер пенсионной выплаты, а также все доплаты и надбавки (за исключением надбавок для граждан, которые имеют особые заслуги перед Родиной).