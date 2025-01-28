Как новая пенсионная реформа повлияет на налоги в Украине
Введение накопительных пенсий не будет предусматривать повышение налогов в Украине. Взносы работодателя и гражданина не претерпят изменений.
Что известно о реформе пенсионного обеспечения
Кроме того, они будут выделены из текущего ЕСВ и НДФЛ, пишет 24 канал со ссылкой на Министерство социальной политики Украины.
Читайте также Когда в Украине стартует пенсионная реформа и как она повлияет на пенсии
Министерство социальной политики разработало комплексную реформу пенсионного обеспечения. Соответствующие законопроекты представлены на рассмотрение органов власти, а также других заинтересованных сторон для ознакомления и предоставления предложений,
- сообщили в ведомстве.
К основным положениям реформы входят:
- обязательные взносы: отчисления будут составлять около 9% от заработной платы работника, эти средства будут выделены уже из текущих налогов – единый социальный взнос и налог на доходы физических лиц;
- добровольные взносы: каждый человек будет иметь возможность по собственному желанию вносить дополнительные средства для увеличения размера будущей пенсии;
- сохранение нынешней солидарной системы: накопительная система будет работать как дополнение к действующим выплатам.
Заметьте! В заметке отметили, что цель реформы - это создание справедливой и прозрачной пенсионной системы. Ожидается, что таким образом украинцы смогут получать достойную пенсию.
Как реформа повлияет на налоги
В то же время подчеркивается, что введение накопительной системы, которая является частью реформы, позволит работникам дополнительно увеличивать размер своей будущей пенсии в течение рабочего стажа.
Важно: это НЕ приведет к увеличению нагрузки на налогоплательщиков. Ведь взносы работодателя и гражданина не увеличатся, и будут выделены из текущего ЕСВ и НДФЛ,
- подчеркнули в Минюсте.
Однако по собственному желанию работник или работница сможет уплачивать дополнительный добровольный взнос.
Обратите внимание! Внедрение накопительной системы должно позволит увеличить пенсию еще на 15-20% по сравнению со средней заработной платой человека в течение жизни, дополнительно к солидарной части. пенсии.