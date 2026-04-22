Пенсионная система в Украине: когда граждане будут получать три денежные выплаты
- Украинская пенсионная система состоит из трех уровней: солидарной, накопительной и негосударственного пенсионного обеспечения.
- Кабмин планирует реформу, чтобы пенсионеры получали выплаты по трем составляющим: солидарную, профессиональную и накопительную пенсии.
Сейчас украинские пенсии формируются по трехуровневой системе, хотя полноценно работает только один уровень. Речь идет о солидарной системе.
Какие есть пенсионные системы в Украине?
Каковы две другие и что это значит для украинцев, рассказывает издание "На пенсии".
Первый уровень, который уже отмечался ранее, это солидарная система. Она по состоянию на сегодня работает так:
- пенсию выплачивает украинцам Пенсионный фонд;
- действующие работники "удерживают" пенсионеров из своих зарплат;
- а размер пенсии зависит от страхового стажа и зарплаты.
Второй уровень – накопительная система, которая еще не запущена, когда каждый работающий человек откладывает деньги себе на старость в специальном Накопительном фонде. У Минсоцполитики выделили преимущества такой системы:
- доступ к дополнительным источникам для увеличения пенсии;
- прозрачность накоплений, что дает возможность контролировать вклад в будущее;
- возможность передать накопленные средства наследникам, если застрахованное лицо умерло или погибло и тому подобное.
Третий уровень – негосударственное пенсионное обеспечение (добровольное). Оно работает через ПФУ, банки и страховые компании.
Но Кабмин уже готовит реформу. Она предусматривает, что вместо одной выплаты пенсионеры будут получать три: солидарную пенсию, профессиональную (специальную) и накопительную.
Идея заключается в том, чтобы разбить выплаты на эти три составляющие. Что, как считают чиновники, должно устранить дисбалансы в выплатах и сделать пенсионную систему более справедливой,
– говорится в материале.
Дело в том, что сейчас люди получают разные пенсии даже при условии одинакового стажа работы и зарплаты. Однако трехуровневая система должна изменить ситуацию.
Что может претерпеть изменения?
По солидарной системе: пенсия будет зависеть от уплаченных взносов, а еще могут ввести базовую выплату для тех, у кого малый стаж.
Профессиональная (или специальная) пенсия: действующие спецпенсии останутся, но они не будут платиться из солидарной системы, а выплаты будут формироваться отдельно.
По факту, будут учитываться не годы проведения в профессии, а сумма средств, уплаченных за это время. То есть пенсия – это то, что заработано,
– объяснили в тексте.
Интересно! В Кабмине отметили, что для создания действующей профессиональной системы нужно не менее тринадцати лет.
Накопительная пенсия: средства будут накапливаться отдельно, и их можно будет получить в будущем.
В то же время для тех украинцев и украинок, кто уже получает пенсию, пока действует солидарная система, а новые правила могут появиться только после принятия законов.
Что еще следует знать украинцам о пенсиях?
- Украинцы могут делать добровольные пенсионные накопления через негосударственные пенсионные фонды, чтобы отложить средства себе на пенсию. Однако эта схема пока не является популярной.
- Эксперт Сергей Коробкин говорит, что такое решение следует принимать внимательно, с учетом плюсов и минусов. По его мнению, с украинской экономикой инвестировать пока сложно в связи с войной.