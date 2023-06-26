Почти без труда: как заменить пенсионное удостоверение

Пенсионное удостоверение – это очень важный документ для его владельцев, ведь оно позволяет получать определенные льготы и выплаты. Однако бывают ситуации, когда его нужно заменить по определенным причинам. Сделать это можно очень просто.

Как заменить пенсионное удостоверение

Если лицо изменило свое удостоверение в ПФУ, делается соответствующая пометка, которая на это указывает. В целом его заменяют в следующих случаях:

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если старое удостоверение оказалось непригодным;

в случае утраты удостоверения;

в случае назначения иного вида пенсии;

в случае изменения обстоятельства опеки и попечительства.

Чтобы это сделать, нужно обратиться в Пенсионный фонд и написать соответствующее заявление. Также необходимо подать следующие документы:

документ, удостоверяющий личность/полномочия лица как представителя;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серию и номер паспорта для физических лиц;

фото;

образец подписи (для электронного пенсионного удостоверения).

Получить документ можно будет в указанном в заявлении сервисном центре ПФУ. Однако в случае получения электронного пенсионного удостоверения – в указанном в заявлении отделении банка.

Пенсионное удостоверение в "Дие"

Для пенсионеров, получивших свое удостоверение по возрасту после 2014 года, электронный документ автоматически появится в приложении "Дия". Все остальные должны добавить его туда самостоятельно.

Например, лица, имеющие удостоверение книжкой, но желающие получить его в приложении, следует обратиться в ПФУ, чтобы изменить удостоверение. Это можно сделать онлайн по этой ссылке или в любом сервисном центре.

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