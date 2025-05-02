Добровольный пенсионный взнос: сколько он составляет и можно ли уплатить за рубежом

Украинцы могут платить добровольный пенсионный взнос даже находясь за рубежом. Для этого только нужны условия.

Уплата добровольных пенсионных взносов

В частности информация о человеке должна быть в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Кроме того, лицо должно быть не пенсионером. Тогда же он может воспользоваться возможностью платить добровольные взносы на общеобязательное государственное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Украины независимо от своего местонахождения.

Какой должен быть размер взноса

Периодичность и размер уплаты добровольных взносов определяется человеком самостоятельно, исходя из его финансовых возможностей.

Однако для зачисления полного месяца в страховой стаж сумма добровольного взноса должна быть не меньше размера минимального страхового взноса. Он составляет 22% от минимальной заработной платы, то есть 1 760 гривен.

Если сумма добровольного взноса меньше размера минимального страхового взноса, в страховой стаж будет засчитан период, который определяется пропорционально уплаченному взносу,

– объяснили в Пенсионном фонде.

Обратите внимание! Если человек, который платит добровольный взнос, является застрахованным лицом (то есть он работает и за него работодатель также платит взносы), при исчислении пенсии ему будет учтена увеличенная заработная плата, с учетом суммы уплаченного добровольного взноса.