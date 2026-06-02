Пенсионный фонд Украины под рукой: калькулятор пенсии, проверка стажа и начисления выплат

Пенсионный фонд Украины имеет немалый перечень цифровых сервисов для граждан. Поэтому через веб-портал учреждения можно подать документы, проверить страховой стаж, обратиться за назначением выплат и даже получить необходимые справки без личного обращения в сервисные центры.

Личный кабинет в Пенсионном фонде: какие возможности доступны

В 2013 году Пенсионный фонд запустил веб-портал электронных услуг. С тех пор многие услуги появились в цифровом формате.

По данным Министерства социальной политики, вебпортал Пенсионного фонда уже насчитывает более 21 миллиона пользователей, а мобильное приложение "Пенсионный фонд" загрузили более 1,4 миллиона украинцев.

Дело в том, что благодаря личном кабинете каждый гражданин может проверить информацию о страховом стаже, уплаченные взносы и тому подобное. Кроме того, на портале доступен онлайн запрос, который позволяет получить необходимые сведения дистанционно.

К возможностям, которые можно получить на портале, входят:

данные е-трудовой книжки и учетного е-дела, а также другие сведения из Реестра застрахованных лиц; контролировать уплату работодателем страховых взносов,

подача заявлений на назначение или перерасчет пенсии, жилищной субсидии или льготы, оформление пенсионного удостоверения и т.д,

уплата добровольных взносов на пенсионное страхование,

расчет будущей пенсии с помощью "Пенсионного калькулятора".

Обратите внимание! В 2024 году одной из самых популярных услуг на портале было получить справку с QR-кодом. Только в сентябре того же года она была сгенерирована более 4,9 тысяч раз.

Как объясняют в ПФУ, авторизоваться или зарегистрироваться на портале можно с помощью нескольких способов, среди которых:

Это можно сделать с помощью Дія.Підпису: для этого нужны компьютер или ноутбук и смартфон с установленным приложением Дія. Прежде всего нужно на вебпортале ПФУ выбрать в меню "Вход" закладку "Дія.Підпис", далее следует нажать кнопку "Получить код для входа" и отсканировать QR-код, что появится на экране, с помощью опции по сканированию QR-кода в приложении Дія. Впоследствии войдите в приложение Дія на телефоне и наведите считыватель QR-кода на сектор с QR-кодом на вебпортале, подтвердите запрос на авторизацию через Дія.Підпис и подтвердите личность через проверку по фото. В конце введите пятизначный код для Дія.Підпис. Через BankID (ID.GOV.UA): в меню "Вход" на вебпортале нужно выбрать закладку "ID.GOV.UA", впоследствии выбрать банк, в котором есть счет и выполнить все необходимые указания, которые предлагает банк для входа на портал через BankID. По КЭП (квалифицированной электронной подписи): на вебпортале в меню "Вход" выберите закладку "По КЭП", а затем выберите АЦСК, где был выдан КЭП. После этого загрузите КЭП, введите пароль и выполните вход на вебпортал.

Калькулятор пенсии и проверка страхового стажа в Пенсионном фонде

Одним из наиболее популярных сервисов на веб-портале остается "Пенсионный калькулятор". Он оценивает предварительно будущий размер пенсионных выплат.

Для того, чтобы им пользоваться нужно на вебпортале выбрать в верхнем меню вкладку "Пенсионный калькулятор". Далее нужно выбрать один из двух вариантов расчета:

С учетом стажа, что будет приобретено до пенсионного возраста, где система автоматически спрогнозирует стаж до наступления пенсионного возраста, учитывая текущие данные. По введенным данным, где расчет будет осуществлен исключительно на основе тех данных о стаже и заработной плате, которые введены самостоятельно.

В то же время если некоторые периоды трудовой деятельности отсутствуют, то нужно нажать кнопку "Добавить период" и внести информацию месяца работы и сумму заработка.

После этого следует нажать кнопку "Сохранить и рассчитать". Таким образом система сформирует протокол расчета, где будет указать ориентировочный размер будущей пенсии и возраст выхода на нее.

Кроме того, не менее важным является стаж работы в личном кабинете ПФУ, ведь он влияет на право выхода на пенсию и размер будущих выплат. Через личный кабинет можно проверить, передавал ли работодатель все необходимые данные.

По такой же аналогии можно проверить и уплату единого социального взноса (ЕСВ): в меню слева на вебпортале ПФУ стоит выбрать раздел "Моя заработная плата", где будет отображаться сумма доходов и начисления ЕСВ по месяцам. Зато для проверки страхового стажа стоит перейти в раздел "Мой страховой стаж".

В Фонде отмечают, что стоит обратить внимание на отметку в разделе "Признак наличия заработной платы без уплаты взносов". Отметка "Нет" означает, что за вас все уплачено.

Обратите внимание! На веб-портале ПФУ страховой стаж рассчитывается с 1 января 2004 года. Зачисление стажа до 2004 года осуществляется на основании записей из трудовой книжки и других документов.

Как проверить начисление и перерасчет пенсии?

Информация о пенсии доступна в разделе "Моя пенсия" в личном кабинете на веб-портале ПФУ. В этом разделе можно проверить вид пенсии, общий размер выплат, составляющие пенсионного обеспечения и срок, на который назначена пенсия.

Кроме того, в системе отображаются еще и документы о назначении или перерасчете выплат. К тому же каждый пенсионер может ознакомиться с электронной пенсионным делом, где хранятся отсканированные документы, касающиеся начисления пенсии.

В Пенсионном фонде напоминают, что подать заявку на назначение пенсии (по возрасту) можно придерживаясь такого алгоритма:

Войти в личный кабинет через вебпортал с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

В меню слева перейти в раздел "О пенсионном обеспечении" и выбрать опцию "Заявление на назначение пенсии".

Появится анкета, которую нужно заполнить. Кроме того, при формировании электронного заявления нужно добавить файлы сканированных документов, необходимых для назначения пенсии.

Результаты обработки обращения будут отображены во вкладке "Мои сообщения".

В общем к заявлению о назначении пенсии необходимо подать следующие сканированные документы: паспорт, идентификационный код, документы о страховом стаже (трудовая книжка, диплом об обучении и т.д.), справка о заработной плате за 60 месяцев подряд по 30 июня 2000 года (по желанию), реквизиты банковского счета (если выбран способ выплаты через банк), фотография для пенсионного удостоверения, свидетельство о рождении детей, а также женщины, в случае изменения фамилии, предоставляют свидетельство о браке.

Размер пенсий в Украине

По данным Пенсионного фонда, средняя пенсия бывших парламентариев составляла около 19,5 тысяч гривен в 2025 году. Это более чем втрое больше чем средняя пенсия по стране, сообщил председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Зато самые большие пенсионные выплаты получают так называемые спецпенсионеры, где один из бывших народных депутатов даже получает пенсию в размере 245,9 тысячи гривен в месяц. В то же время другие большие пенсии парламентариев значительно ниже: от 59,9 тысячи гривен до 23,3 тысячи гривен.

В то же время на начало 2026 года средний размер пенсий в Украине достигал примерно 6 544 гривны. Около трети пенсионеров получают от 5 000 до 10 000 гривен, а значительная часть имеет более низкие выплаты:

до 3 000 гривен – около 3 – 4% пенсионеров,

3 000 – 4 000 гривен – более 20%,

4 000 – 5 000 гривен – около 17 – 20%,

более 10 000 гривен – около 18 – 19%.

Всего в Украине насчитывается более 10 миллионов пенсионеров, среди которых почти 3 миллиона продолжают работать. Поэтому пенсионеры, продолжающие работать, в среднем получают большую пенсию – около 7 тысяч гривен в месяц.

Как известно, самые высокие средние пенсионные выплаты традиционно фиксируют в Киеве – около 8 900 – 9 800 гривен в зависимости от методики подсчета. Немалые пенсии остаются в Донецкой и Луганской областях – от 7 400 до 8 000 гривен.

А самые низкие фиксируют в западных регионах, где, например, в Тернопольской области средний размер выплат достигает 5 000 – 6 000 гривен. В Черновицкой области этот диапазон достигает 5 200 гривен.

Пенсионный фонд: контакты и адреса

Известно, что с 1 июня Пенсионный фонд Украины вводит новый формат предоставления телефонных консультаций. Теперь обращения граждан будет обрабатывать единый контакт-центр, заявляет Главное управление ПФУ в Киеве.

Всего для получения консультаций будут работать 3 номера: 0 800 503 753, который является бесплатным для граждан, а также (044) 281-08-70 и (044) 281-08-71. Зато все предыдущие телефоны горячей линии столичного управления прекратят работу.

График работы контакт-центр будет таким: с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00, а в субботу – с 8:00 до 14:00. Воскресенье – выходной.

Кроме телефонных консультаций, украинцы могут обращаться в Пенсионный фонд через личный кабинет на веб-портале или написать онлайн-запрос на электронный адрес – info@pfu.gov.ua. Такие обращения граждан рассматривают в течение 30 дней с момента регистрации. А если вопрос не требует дополнительной проверки, то ответ могут предоставить раньше – до 15 дней.

В то же время все адреса других сервисных центров Главных управлений Пенсионного фонда Украины, а также номера, можно найти по этой ссылке.