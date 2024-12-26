Пенсии украинцев в декабре существенно сократились: сколько выплатил Пенсионный фонд
Пенсионный фонд Украины сократил объем выплат пенсионерам в декабре 2024 года. Общая сумма, выделенная на пенсионные выплаты за этот месяц, составила 63,3 миллиарда гривен.
Какие пенсии были у украинцев в декабре
Этот показатель оказался меньше по сравнению с ноябрем, когда было выплачено 63,6 миллиарда гривен, и октябрем, когда фонд достиг рекордной суммы в 64 миллиарда гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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С начала 2024 года Пенсионный фонд Украины выделил на пенсионные выплаты 741,2 миллиарда гривен. Объемы финансирования по месяцам составили:
- Декабрь – 63,3 миллиарда гривен;
- Ноябрь – 63,6 миллиарда гривен;
- Октябрь – 64 миллиарда гривен;
- Сентябрь – 62,9 миллиарда гривен;
- Август – 63,5 миллиарда гривен;
- Июль – 62,4 миллиарда гривен;
- Июнь – 62,3 миллиарда гривен;
- Май – 60,9 миллиардов гривен;
- Апрель – 60,5 миллиарда гривен;
- Март – 57,6 миллиарда гривен;
- Февраль – 51 миллиард гривен;
- Январь – 50,4 миллиарда гривен.
Как изменились пенсии украинцев
В ноябре 2024 года численность пенсионеров в Украине выросла на 10,5 тысяч по сравнению с предыдущим месяцем и составила 10,353 миллиона человек.
Согласно данным Пенсионного фонда Украины, больше всего пенсионеров проживает:
- у Днепропетровской области – 876 тысяч человек,
- у Киеве – 745,6 тысяч человек,
- у Харьковской области – 707,4 тысячи человек,
- у Донецкой области – 617,4 тысячи человек,
- у Львовской области – 669,3 тысячи человек.
Выплаты через текущие счета в банках получают 8,362 миллиона пенсионеров, тогда как 1,991 миллиона человек пользуются услугами "Укрпочты".
Заметьте! 2023 году расходы Пенсионного фонда на пенсионные выплаты составили 672 миллиарда гривен, что на 17,1% или 97,8 миллиарда гривен больше, чем в 2022 году.