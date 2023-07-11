Не засчитают: как пенсионеры могут потерять часть стажа

Некоторые предприятия вынуждены приостановить свою работу из-за войны и именно поэтому может пострадать страховой стаж пенсионеров. Все зависит от выплат в этот период.

Кому могут не засчитать стаж

Действительно, если предприятие находится в простое, существует угроза стажу человека. Чтобы засчитался полный месяц стажа, необходимо, чтобы работодатель платил работнику официальную минимальную зарплату – 6 700 гривен.

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Для зачисления одного месяца страхового стажа необходимо, чтобы был уплачен минимальный взнос, исчисляемый от минимальной заработной платы.

Если сумма заработной платы во время простоя была меньше минималки, тогда стаж будет засчитываться пропорционально ей. Например, за половину необходимого минимума, человеку насчитают пол месяца.

Какой стаж нужно иметь, чтобы выйти на пенсию

Для того чтобы выйти на заслуженный отдых, нужно достичь пенсионного возраста (60, 63 и 65 лет) и иметь соответствующий страховой стаж – от 30 до 15 лет.

Чтобы уйти на пенсию в 60 лет, необходимо иметь минимум 30 лет стажа, а чтобы выйти в 65 лет – минимум 15 лет.

Ежегодно требования к страховому стажу в 65 лет увеличиваются:

2023 год - от 15 до 20 лет;

2024 год - от 15 до 21 года;

2025 год – от 15 до 22 лет;

2026 год – от 15 до 23 лет;

2027 год – от 15 до 24 лет;

2028 год – от 15 до 25 лет.

Может ли человек перейти с одной пенсии на другую

Если пенсионер имеет право сразу на несколько пенсий, он будет получать одну из них по выбору.

В соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" человеку, имеющему одновременно право на различные виды пенсии (по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца), назначается один из этих видов пенсии по его выбору,

– отметили в ПФУ.

То есть, если размер пенсии по потере кормильца будет больше, чем по возрасту, лицо может изменить вид выплат. Однако предварительно для уточнения размеров выплат, все же следует обратиться в любой сервисный центр ПФУ.