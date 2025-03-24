Пенсионный возраст в Украине: кто из мужчин может выйти на отдых уже в 60 лет

Украинские мужчины могут выходить на пенсию начиная с 60 лет. Однако страховой стаж при этом постоянно меняется в большую сторону.

Какой пенсионный возраст в Украине для мужчин

Например, в 2011 году для выхода на пенсию в 60 лет мужчинам необходимо было иметь не менее 15 лет страхового стажа, пишет 24 Канал со ссылкой на издание На пенсии.

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А в 2017 году этот показатель установили на уровне 25 лет. Ежегодно минимальный стаж для выхода на пенсию в 60 лет начали увеличивать на один год.

В цифрах это выглядит следующим образом:

2018 – 25 лет;

2019 – 26 лет;

2020 – 27 лет;

2021 – 28 лет;

2022 – 29 лет;

2023 – 30 лет;

2024 – 31 год;

2025 – 32 года.

То есть в Украине в 2025 году право выйти на пенсию в 60 лет имеют люди со страховым стажем не менее 32 лет. В то же время в 63 года могут выйти на пенсию те, кто имеет стаж от 22 до 32 лет. Тогда как в 65 лет отправиться на заслуженный отдых могут те, чей стаж составляет 15-22 года.

Еще в течение трех лет показатель необходимого стажа для выхода на пенсию в 60 лет будет расти:

2026 – 33 года; 2027 – 34 года; 2028 – 35 лет.

Обратите внимание! За последние 15 лет требование к минимальному страховому стажу у мужчин для их выхода на пенсию в 60 лет выросло с 15 до 32 лет, то есть почти в два раза.