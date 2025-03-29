Не все так просто: в каком возрасте могут выйти на пенсию украинцы в 2025 году

Сейчас украинцы могут выйти на пенсию в 60, 63 и 65 лет. Однако не все так просто. На возраст выхода на заслуженный отдых влияет именно количество стажа.

Сколько стажа для выхода на пенсию сейчас

Чтобы выйти на пенсию в 60 лет в этом году необходимо иметь как минимум 32 года страхового стажа, сообщает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд.

Читайте также В Украине пересчитали страховые выплаты: в ПФУ объяснили, когда их можно будет получить

В то же время для другого возраста минимумы стажа установлены следующие:

тем, кто хочет уйти на заслуженный отдых в 63 года необходимо иметь минимум 23 года страхового стажа;

необходимо иметь минимум 23 года страхового стажа; а вот тем, кто хочет уйти на пенсию в 65 лет нужно приобрести не менее 15 лет страхового стажа.

Почему выйти на пенсию станет труднее

До 2028 года минимумы стажа для 60 и 63 лет будут меняться. Они ежегодно будут расти.

Для тех, кто хочет выйти на пенсию в 60 лет минимумы изменятся так:

в 2026 году для выхода на пенсию нужно будет иметь не менее 33 лет страхового стажа;

в 2027 году – 34 года страхового стажа;

в 2028 году – 35 лет страхового стажа.

Для 63 лет минимумы установят такие:

в 2026 году нужно будет иметь уже минимум 23 года страхового стажа;

в 2027 году – 24 года страхового стажа;

в 2028 году – 25 лет страхового стажа.

Обратите внимание! Минимум установленный для 65 лет – 15 лет страхового стажа пока не будет претерпевать изменений.