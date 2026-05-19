Переезд может "обнулить" льготы: кто рискует потерять помощь от государства

После смены места жительства часть украинцев может неожиданно столкнуться с проблемами при получении льгот и государственной помощи. В некоторых случаях поддержку приходится переоформлять или подтверждать повторно.

Почему украинцы внезапно теряют госпомощь после смены адреса?

Для миллионов внутренне перемещенных лиц статус ВПЛ давно перестал быть лишь формальностью. Фактически именно он стал "точкой доступа" к большинству государственной поддержки, вроде выплат на проживание, льгот на коммунальные услуги, субсидий и отдельных социальных программ, сообщает Портал государственных услуг.

Именно поэтому после переезда часть украинцев неожиданно сталкивается с ситуацией, когда помощь внезапно перестает поступать. Причем чаще всего речь идет не о потере права на выплаты, а об особенностях самой системы социального учета.

Почему больше всего рискуют именно уязвимые категории?

Больнее всего временное прекращение помощи бьет по наиболее уязвимым категориям населения - пенсионерам, людям с инвалидностью, ветеранам, многодетным семьям и семьям с низкими доходами.

Важно! Для многих внутренне перемещенных лиц именно социальные выплаты остаются одним из главных источников выживания, особенно на фоне высоких расходов на аренду жилья, коммунальные услуги и продукты.

Однако украинская система соцзащиты до сих пор построена по территориальному принципу. Большинство выплат, льгот и компенсаций привязаны не только к человеку, но и к конкретному месту его учета.

Именно поэтому после смены области предыдущая справка ВПЛ фактически теряет актуальность, а система автоматически приостанавливает:

помощь на проживание;

часть коммунальных льгот;

отдельные региональные программы поддержки.

Фактически для государственных реестров человек будто выбывает из старого места учета, но еще не полностью интегрирован в новую систему соцзащиты. Поэтому этот промежуток и создает главную проблему для переселенцев.

Почему это стало системной проблемой после начала большой войны?

После 2022 года внутренняя миграция в Украине стала постоянным процессом. Люди переезжают не один раз из-за ситуации с безопасностью, поиск работы, изменение стоимости аренды или возвращение ближе к дому. Однако сама модель социальной поддержки осталась рассчитанной на стабильное место пребывания человека.

В результате государство фактически пытается контролировать социальные выплаты через систему привязки к адресу. Это объясняют необходимостью:

избежания дублирования выплат;

проверки фактического места жительства;

борьбы с мошенничеством;

контроля нагрузки на местные бюджеты.

Поэтому любая смена адреса автоматически запускает процедуру повторной проверки человека в реестрах.

Почему люди часто теряют выплаты без предупреждения?

Ключевая проблема заключается в том, что многие украинцы воспринимают статус ВПЛ как постоянный и не знают: после переезда данные необходимо обновлять повторно, замечает Пенсионный фонд. На практике это означает, что человек уже переехал, фактически проживает по новому адресу, но формально еще не обновил информацию в системе.

Именно в этот момент могут "исчезнуть":

выплаты в 2000 гривен для взрослых;

3000 гривен для детей и людей с инвалидностью;

льготы на оплату ЖКУ;

часть местных программ помощи.

Другими словами, проблема возникает не из-за отмены помощи, а из-за задержки между обновлением реального места жительства и изменениями в государственных реестрах.

Реально ли восстановить льготы?

Чтобы восстановить льготы после переезда, украинцам необходимо обновить свои данные по новому месту жительства. Прежде всего нужно обратиться в ЦНАП или орган соцзащиты и изменить адрес фактического пребывания в реестрах.

После этого для обновления льгот на жилищно-коммунальные услуги следует отдельно подать заявление в Пенсионный фонд Украины. Сделать это можно:

лично в сервисном центре ПФУ;

через веб-портал электронных услуг ПФУ;

или через приложение "Дія".

Поэтому после обновления информации в государственных реестрах льготы и социальные выплаты начинают начислять по новому месту жительства.

