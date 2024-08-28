Кто может получить пенсию умершего партнера

Если переход на пенсию кормильца не является выгодным для пенсионера, ему могут отказать.

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Чтобы получить такую пенсию, необходимо соответствовать таким критериям:

Быть нетрудоспособным (если жена или муж являются лицом с инвалидностью или достигли пенсионного возраста; если муж или жена умершего кормильца не работают и ухаживают за детьми умершего до достижения ими 8 лет).

Быть на иждивении умершего.

Заметьте! Жены военных могут получить от 30 до 70% от суммы денежного обеспечения умершего, но не менее 4 722 гривен.

Какие документы для этого нужны

Необходимые документы для оформления пенсии в связи с потерей кормильца: