Хто може отримати пенсію померлого партнера

Якщо перехід на пенсію годувальника не є вигідним для пенсіонера, йому можуть відмовити.

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Щоб отримати таку пенсію, необхідно відповідати таким критеріям:

  • Бути непрацездатним (якщо дружина або чоловік є особою з інвалідністю або досягли пенсійного віку; якщо чоловік або дружина померлого годувальника не працюють і доглядають за дітьми померлого до досягнення ними 8 років).
  • Бути на утриманні померлого.

Зауважте! Дружини військових можуть отримати від 30 до 70% від суми грошового забезпечення померлого, але не менше ніж 4 722 гривень.

Які документи для цього потрібні

Необхідні документи для оформлення пенсії у зв'язку з втратою годувальника:

  • Заява на призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника.
  • Паспорт заявника та його реєстраційний номер облікової картки платника податків.
  • Документ, що підтверджує місце проживання заявника.
  • Трудова книжка і/або пенсійне посвідчення померлого.
  • Документ, що підтверджує перебування заявника на утриманні померлого.
  • Довідка про склад сім’ї або свідоцтво про шлюб.
  • Свідоцтво про смерть померлого.