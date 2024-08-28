Хто може отримати пенсію померлого партнера
Якщо перехід на пенсію годувальника не є вигідним для пенсіонера, йому можуть відмовити.
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Щоб отримати таку пенсію, необхідно відповідати таким критеріям:
- Бути непрацездатним (якщо дружина або чоловік є особою з інвалідністю або досягли пенсійного віку; якщо чоловік або дружина померлого годувальника не працюють і доглядають за дітьми померлого до досягнення ними 8 років).
- Бути на утриманні померлого.
Зауважте! Дружини військових можуть отримати від 30 до 70% від суми грошового забезпечення померлого, але не менше ніж 4 722 гривень.
Які документи для цього потрібні
Необхідні документи для оформлення пенсії у зв'язку з втратою годувальника:
- Заява на призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника.
- Паспорт заявника та його реєстраційний номер облікової картки платника податків.
- Документ, що підтверджує місце проживання заявника.
- Трудова книжка і/або пенсійне посвідчення померлого.
- Документ, що підтверджує перебування заявника на утриманні померлого.
- Довідка про склад сім’ї або свідоцтво про шлюб.
- Свідоцтво про смерть померлого.