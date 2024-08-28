Хто може отримати пенсію померлого партнера

Якщо перехід на пенсію годувальника не є вигідним для пенсіонера, йому можуть відмовити.

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Щоб отримати таку пенсію, необхідно відповідати таким критеріям:

Бути непрацездатним (якщо дружина або чоловік є особою з інвалідністю або досягли пенсійного віку; якщо чоловік або дружина померлого годувальника не працюють і доглядають за дітьми померлого до досягнення ними 8 років).

Бути на утриманні померлого.

Зауважте! Дружини військових можуть отримати від 30 до 70% від суми грошового забезпечення померлого, але не менше ніж 4 722 гривень.

Які документи для цього потрібні

Необхідні документи для оформлення пенсії у зв'язку з втратою годувальника: